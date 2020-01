Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp thăm, chúc tết tại huyện Quỳnh Lưu

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp thăm chúc tết cụ Trần Hòe là cán bộ tiền khởi nghĩa, tại thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cụ Trần Hòe là cán bộ tiền khởi nghĩa, sinh năm 1926 tại thị trấn Cầu Giát, 2 cụ là đảng viên 70 năm tuổi đảng gồm cụ Nguyễn Thị Lượt, sinh năm 1916 ở xã Sơn Hải, cụ Hồ Thị Trinh, sinh năm 1928, xã Quỳnh Lương.

Đ/c Hồ Phúc Hợp thăm, chúc tết cụ Nguyễn Thị Lượt, đảng viên 70 năm tuổi đảng ở xã Sơn Hải.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp thăm, chúc tết cụ Hồ Thị Trinh, đảng viên 70 năm tuổi đảng, xã Quỳnh Lương.

Trao tặng quà tết cho các cụ, đ/c Hồ Phúc Hợp ghi nhận sự đóng góp của cá nhân các đảng viên và gia đình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, chúc các gia đình đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp thăm, chúc tết Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu.

Đến tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện Quỳnh Lưu, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hồ Phúc Hợp đánh giá cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh của 2 đơn vị trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đ/c Hồ Phúc Hợp tặng quà, chúc tết Công an huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí cũng đề nghị, các đơn vị cần chủ động triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ trực tết với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, đặc biệt là trong dịp tết đến xuân về.

Đ/c Hồ Phúc Hợp thăm tặng quà, chúc tết hộ gia đình chính sách, hộ nghèo xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc tết 2 gia đình ở xã Quỳnh Thạch gồm ông Hồ Hậu Tề ở xóm 4, đối tượng gia đình thân nhân liệt sỹ và ông Văn Đình Cảnh đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo ở xóm 7.

Tác giả: Thanh Nhàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An