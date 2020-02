Vi phạm của Tập đoàn Hoành Sơn: Bị đẩy vào cảnh sống trong sợ hãi, dân yêu cầu Tập đoàn Hoành Sơn bồi thường

Hồi tháng 7/2019, thời điểm công trình Văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ Hoành Sơn (do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư) bắt đầu triển khai làm móng công trình, cũng chính là lúc cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh khu vực dự án bị ảnh hưởng. Các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn phản ánh, đề nghị được bồi thường vì nhà ở bị xuống cấp do quá trình thi công công trình gây ra, tuy nhiên, sự việc chưa được giải quyết triệt để.

Sống trong sợ hãi

Bà Phùng Thị Cúc (số nhà 33, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An) từng kỳ vọng dự án trên sẽ làm thay đổi bộ mặt phố phường, đồng thời sẽ là khu an cư lý tưởng cho người dân. Nhưng thời điểm công trình khởi công cũng là lúc gia đình bà và nhiều hộ dân lân cận phải đối mặt với những phiền toái do đơn vị thi công dự án gây ra (liên doanh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Thương mại, dịch vụ Nga Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây nền móng công trình) .

Theo bà Cúc, cát bụi và tiếng ồn từ quá trình thi công diễn ra cả ngày lẫn đêm đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nghiêm trọng hơn, việc đào móng, khoan cọc bê tông… đã làm nứt tường, sụt lún nền nhà của gia đình bà Cúc và nhiều hộ khác.

Bà Cúc lo lắng cho số phận căn nhà của mình.

Chỉ tay về phía những vết nứt kéo từ móng lên tới trần nhà, bà Cúc không giấu nổi vẻ lo lắng: "Căn nhà của gia đình tôi hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2007. Nhưng kể từ thời điểm công trình thi công, các vách tường, nền, trần nhà xuất hiện nhiều vết nứt, có nhiều đoạn tường bị tách rời nhau. Tình trạng hư hỏng rất nghiêm trọng, có thể bị đổ sập bất kỳ lúc nào và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của các thành viên trong gia đình”, bà Cúc cho hay.

Theo quan sát thực tế của PV, nhà bà Cúc gồm 3 tầng với kết cấu khá vững chắc, gồm nhiều phòng. Tuy nhiên, phần lớn các phòng (bếp, vệ sinh, phòng ngủ) đều có hiện tượng nứt nẻ, xuất hiện nhiều vết rạn. Đáng lo ngại nhất là các dầm trần, cột trụ nhà nứt ngang nghiêm trọng, toàn bộ tường nhà đều nứt rạn khá rõ, có nguy cơ gây ảnh hưởng tới chất lượng của toàn bộ công trình.

Khu vực bếp cũng là nơi gần như tiếp giáp với công trình của chủ đầu tư có đường nứt ngang với kẽ hở ở nền khoảng 1 - 2cm. Phần tường rào phía sau cũng bị xé toang.

Theo bà Cúc, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trong quá trình thi công, đơn vị có trách nhiệm đã không đảm bảo việc khoan cọc nhồi và thi công móng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu, chất lượng ngôi nhà.

"Chúng tôi cũng đã có đơn thư khiếu nại gửi đến các cơ quan chính quyền, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi", bà Cúc nêu trong đơn.

Bà Cúc cho hay, những rung chấn do quá trình khoan cọc làm móng công trình đã khiến kết cấu của căn nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cũng theo bà Cúc, ngày 12/12/2019, bà cùng bà Phùng Thị Lan đã có đơn khiếu nại lần 2 gửi các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Nghệ An, phản ánh nội dung công trình của chủ đầu tư làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hộ dân liền kề nhưng chủ đầu tư thoái thác cố tình kéo dài thời gian để thi công, không khắc phục cũng như coi thường tính mạng, tài sản của người dân.

Trước phản ánh của người dân, ngày 31/12/2019, UBND TP. Vinh đã giao nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan tổ chức kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm (nếu có) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, báo cáo TP trước ngày 10/1/2020.

Tuy nhiên, theo các hộ dân, sau khi có chỉ đạo, chủ đầu tư vẫn chưa đưa ra phương án xử lý (bồi thường, hay khắc phục hư hỏng) do thi công gây ra.

“Tối ngày 10/1/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn có cử đại diện đến khối Tân Tiến để tiến hành họp với các hộ dân liền kề tìm giải pháp xử lý tình trạng trên để tìm giải pháp xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên tại cuộc họp, đại diện doanh nghiệp tiếp tục vòng vo, thoái thác trách nhiệm, không đưa ra bất kỳ phương hướng hay giải pháp xử lý nào đối với các hộ dân liền kề trong đó có hai hộ chúng tôi”, bà Cúc cho hay.

Phần nền (sân) hộ gia đình ông Sơn bị nứt toác.

Trong khi đó, bà Phùng Thị Lan (số nhà 31) bày tỏ lo lắng: “Nếu cứ tiếp tục tình trạng này sẽ càng ảnh hưởng đến tinh thần của những người dân đang sống trong địa bàn, có thể gây tổn thất lớn về tính mạng con người và tài sản”.

Tương tự như căn nhà của bà Cúc, bà Lan, căn nhà của hộ gia đình ông Sơn, bà Hiếu cũng trong tình trạng xuống cấp tương tự gây ảnh hưởng đến kết cấu, độ an toàn của ngôi nhà. Các hộ dân đề nghị chủ đầu tư có biện pháp giải quyết và khắc phục ngay cho gia đình.

Phạt 25 triệu đồng

Theo đội Quản lý trật tự TP. Vinh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn là đơn vị có liên quan, đồng thời phải có trách nhiệm trước những vi phạm có liên quan trong quá trình tổ chức thi công.

Cụ thể, biên bản kiểm tra hiện trạng lập ngày 15/1/2020 của Đội Quản lý trật tự đô thị nói rõ: Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy số nhà 33 (hộ bà Phùng Thị Cúc, số nhà 33, Nguyễn Bình Khiêm) có các vết nứt tại nền nhà và tường, phía tiếp giáp với công trình đang xây dựng, chiều dài vết nứt là 6,2m. Một số vị trí tường ốp gạch bị nứt rạn.

Tại số nhà 31 của hộ gia đình bà Phùng Thị Lan có các vết nứt ở tường phía trước ngôi nhà và một số vị trí trên tường nhà. Vết nứt dài 2,5m ở bờ tường phía đông, tiếp giáp với công trình xây dựng.

Công trình Trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ Hoành Sơn sắp hoàn thiện phần móng.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan có thẩm quyền cho hay: “Chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, gây lún, nứt công trình lân cận mà các bên không thỏa thuận được bồi thường theo quy định”, biên bản vi phạm hành chính của đội quản lý trật tự đô thị TP. Vinh hôm 10/2/2020 ghi rõ.

Trước hành vi trên, Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh - ông Lê Sỹ Chiến đã ký Quyết định số 161/QĐ-XPVPHC ngày 17/2/2020, xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn.

Quyết định chỉ rõ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn đã có hành vi vi phạm hành chính: "Tổ chức thi công xây dựng công trình có yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây nứt công trình lân cận".

Theo quy định tại Điểm C, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ, UBND TP. Vinh quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn với mức phạt tiền là 25 triệu đồng.

Ngoài số tiền bị phạt 25 triệu đồng, UBND TP. Vinh buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn phải khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại đối với hành vi vi phạm cho các hộ dân trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Vinh

Khi được hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý trong việc xử lý phản ánh của người dân xung quanh vụ việc nêu trên, ông Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Vinh cho hay: “Tất cả đều phải làm theo luật. Nếu có vấn đề vướng mắc trong quá trình thỏa thuận giữa người dân và chủ đầu tư, nhà nước sẽ đứng ra làm trung gian, xử lý vụ việc theo trình tự quy định của pháp luật. Trong trường hợp giữa chủ đầu tư và người dân không thể thỏa thuận được với nhau thì có thể khởi kiện ra tòa án để giải quyết”.

Cũng theo ông Thắng, hiện nay còn vướng mắc trong việc bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là do hai bên chưa thỏa thuận được mức bồi thường: “Một căn nhà nứt hàng chục vết, nếu đập đi xây lại thì mất tiền tỷ. Nhưng nếu vẫn để căn nhà đó sử dụng thì mức bồi thường là bao nhiêu? 50 triệu hay 100 triệu? Quan trọng bây giờ là bồi thường mức bao nhiêu cho phù hợp”.

Cũng liên quan tới sự việc nói trên, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý dự án Văn phòng làm việc, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ Hoành Sơn cho hay, đơn vị đã đứng ra thuê đơn vị giám định độc lập để xác định thiệt hại công trình nhà ở cho các hộ dân xung quanh dự án.

“Chúng tôi đã làm việc với các hộ dân để thỏa thuận, nhưng chưa đạt kết quả vì hai bên đưa ra mức bồi thường khác nhau. Người dân đòi bồi thường cao trong khi chủ đầu tư thì có quan điểm ngược lại. Trước mắt chúng tôi đã làm việc với các hộ dân phối hợp với bên bảo hiểm, thuê đơn vị giám định độc lập để làm rõ thiệt hại…”, ông Cường cho hay.

Đề cập tới trách nhiệm của chủ đầu tư trong vụ việc này, ông Cường cho rằng, lỗi chính là do đơn vị thi công chứ chưa hẳn là Tập đoàn Hoành Sơn: “Cái này không phải chủ đầu tư sai phạm mà do nhà thầu làm. Chúng tôi sẽ làm việc với đơn vị thầu để làm rõ trách nhiệm”.

