Trung vệ Quế Ngọc Hải nhận lời chúc sinh nhật từ nhân vật đặc biệt

Trung vệ Quế Ngọc Hải trong màu áo tuyển Việt Nam

Hôm nay (15/5) là sinh nhật của trung vệ Quế Ngọc Hải. Chàng tuyển thủ Việt Nam nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

Ngoài ra, một nhân vật rất đặc biệt không quên nhắn gửi tới cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel, đó là HLV Park Hang-seo.

Thầy Park bắt đầu bằng 1 câu tiếng Anh “I LOVE YOU”. Sau đó, ông viết bằng tiếng Việt không dấu “Chuc mung sinh nhat doi truong, nho tap trung tap luyen, uong bia it thoi”.

Quế Ngọc Hải đã chia sẻ lời chúc đặc biệt trên lên trang cá nhân khiến người hâm mộ cực kỳ thích thú. Nhiều ý kiến bình luận khen HLV Park tâm lý.

Lời chúc mừng ông Park gửi tới Quế Ngọc Hải

Thực tế, nhà cầm quân Hàn Quốc gần như nhớ sinh nhật tất cả các thành viên đội tuyển Việt Nam và luôn gửi lời chúc mừng cùng những món quà nhỏ. Ngoài ra, các học trò khi kết hôn hay có con cũng nhận được sự quan tâm tương tự.

Trở lại với Quế Ngọc Hải, sở dĩ ông Park nhắc anh uống ít bia là do ông từng chứng kiến hậu vệ người Nghệ An uống say trong những buổi ăn mừng cùng đội tuyển Việt Nam.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Quế Ngọc Hải là cái tên không thể thay thế ở hàng thủ.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Giao thông