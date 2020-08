Trung úy Công an giúp thí sinh "thần tốc" về nhà lấy thẻ dự thi

Vào khoảng 7h05' ngày 10/8 (ngày thi thứ 2, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020), tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP.Vinh), 1 thí sinh nữ đã quên thẻ dự thi, hốt hoảng gọi điện về nhà nhưng không thể liên lạc được với gia đình.

Trung úy Xuân Mạnh chở thí sinh về nhà lấy thẻ và tới dự thi kịp giờ.

Biết chuyện, Trung úy Nguyễn Xuân Mạnh - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đang tham gia “Tiếp sức mùa thi” tại điểm trường đã trấn an và lập tức chở thí sinh về nhà cách đó 3 km để lấy thẻ.

Nữ thí sinh vui mừng trở lại điểm thi kịp giờ.

Với sự khẩn trương hỗ ấy, Trung úy Mạnh đã hỗ trợ thí sinh có mặt dự thi kịp giờ theo đúng quy định. Hôm nay, các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, buổi sáng là bài thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, buổi chiều thi môn Ngoại Ngữ.