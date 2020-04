Trùm giang hồ Đường Nhuệ bị “tóm sống”... lộ chuyện tày trời nhà BĐS Dương Đường?

Trước đó, Nguyễn Xuân Đường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên bị can này đã bỏ trốn. Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định truy nã đối bị can này.