Trực tiếp đám cưới Công Phượng - Viên Minh tại Nghệ An: Cô dâu thướt tha trong tà áo dài cùng chiếc nón lá

10h40: Cặp vợ chồng trẻ Công Phượng - Viên Minh rạng rỡ trong lễ đường. Ảnh: SLNA FC - Hội CĐV SLNA.

10h30: Khách mời tranh thủ chụp ảnh với chú rể Công Phượng. Đây đã lần thứ 3 tổ chức tiệc cưới với bà xã Viên Minh nhưng anh chàng tuyển thủ vẫn hạnh phúc như ngày đầu.

Công Phượng chụp ảnh cùng dàn khách mời

Cô đâu đâu rồi nhỉ?

10h20: Cô dâu Viên Minh đã thay trang phục, sánh bước cùng Công Phượng bước vào lễ đường.

10h00: Sau khi làm lễ tại nhà thờ họ, cô dâu - chú rể đã bước vào rạp cưới. Lúc này, quan khách đã đến rất đông, không khí vui như ngày hội. Ảnh: SLNA FC - Hội CĐV SLNA.

9h32: Đoàn xe đưa dâu đã về tới nơi. Chú rể Công Phượng và cô dâu Viên Minh đã xuống xe, bước vào trong chuẩn bị làm lễ.

9h00: Người nhà Công Phượng đang nóng lòng chờ đoàn xe đón dâu trở về

8h40: Ngày hôm nay, cô dâu Viên Minh giản dị trong tà áo dài và chiếc nón lá đậm chất xứ Nghệ. Cô nắm chặt tay chồng khi bước ra xe.

8h20: Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công Phượng và Viên Minh trở ra và bước lên xe trong tiếng reo hò của những người xung quanh.

8h10: Đoàn xe nhà trai đã có mặt tại khách sạn. Từ chiếc Maybach, chú rể Công Phượng bảnh bao trong bộ vest lịch lãm.

Đoàn xe đón dâu của nhà trai đã có mặt tại khách sạn

7h30: Dự kiến khoảng 30 phút nữa, đoàn xe nhà trai từ Đô Lương sẽ tới đón dâu tại Thành phố Vinh. Không khí đám cưới tại nhà Công Phương đang rất nhộn nhịp.

7h00: Đêm cuối trước đám cưới, Công Phượng ăn mặc đơn giản, thoải mái trò chuyện với người thân. Tiền đạo 25 tuổi như thoát được khỏi sự kín đáo thường ngày khi xuất hiện trên sân cỏ hay truyền thông.

6h30: Quán quân Rap Việt Dế Choắt dự đám cưới Công Phượng - Viên Minh ở Nghệ An. Nam rapper sinh năm 1996 đăng ảnh check-in tại sân bay Vinh. Anh đến trước 1 ngày để chuẩn bị, vừa tham dự đám cưới, vừa trình diễn. Sự xuất hiện của Dế choắt chắc chắn sẽ là điểm nhấn trong đám cưới của tuyển thủ Việt Nam.

Rapper Dế Choắt sẽ xuất hiện tại đám cưới của Công Phượng.

6h00: Sớm ngày 3/12, Công Phượng cùng đại diện nhà trai sẽ lên xe đón cô dâu Viên Minh về nhà chồng. Vào khoảng 10h30 sáng, đám cưới sẽ chính thức được diễn ra tại rạp cưới rộng hơn 1000m2 dựng trên nền sân bóng xóm 4 xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Dự kiến tiệc cưới sẽ đón khoảng 1.000 khách mời với hơn 100 mâm cỗ.

Rạp được dựng vào tối 2/12.