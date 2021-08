Như đã biết, bắt đầu từ ngày hôm qua (23/8), các chiến sĩ bộ đội sẽ hỗ trợ việc mua giúp và phân phát thực phẩm cho bà con ở TP.HCM vì đang thực hiện giãn cách. Rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu đã được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự yêu thích, cảm mến của đông đảo cư dân mạng.

Hình ảnh các anh bộ đội cần mẫn làm việc, sắp xếp những bó rau một cách cẩn thận cho bà con, rồi người thì phân phát đến từng nhà, vào từng khu phố, con hẻm... Giữa thời tiết nóng bức của TP.HCM, mồ hôi chảy đầm đìa cũng không khiến các anh chùn bước.

Đặc biệt, vào cuối ngày hôm qua, dù trời đã tối mịt nhưng các chiến sĩ vẫn tiếp tục làm việc để có thể mang đồ ăn đến cho bà con một cách kịp thời.

Cụ thể, trong một đoạn clip được một cô gái ghi lại, buổi tối, các anh bộ đội đã đi đến khu vực mà cô và nhiều người khác đang ở trọ để phân phát thực phẩm. Thấy cảnh này, rất nhiều người đã hò reo dù đứng rất xa, thi nhau bày tỏ sự vui mừng khi thấy các anh.

Your browser does not support the video tag.

Trời tối mịt nhưng các anh bộ đội vẫn tiếp tục đi phát thực phẩm, chị em reo hò không ngớt dù đứng cách rất xa

Có vẻ như quá phấn khích nên cô gái hò reo hơi to một chút. Thế nhưng hoàn toàn có thể hiểu được, bởi trước những hình ảnh này, ai mà chẳng vui mừng, cảm kích chứ! Cô gái cũng không quên dặn dò mọi người "ai ở đâu ở yên đó", vì đã có các anh bộ đội tiếp tế lương thực.

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người khác, dù không sống ở TP.HCM nhưng cũng gửi nhiều lời cảm ơn, lời chúc đến các chiến sĩ bộ đội đang làm nhiệm vụ chống dịch.

- Thời nào thì người lính cũng làm ấm lòng dân.

- Mừng quá, chúc mọi người nhiều sức khoẻ.

- Thấy các anh là mừng hết biết nhỉ?

- Có các anh ở đó là thấy yên tâm lắm!

Nguồn: TikTok @Thơ Nguyễn 68

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ