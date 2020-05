Triệt phá ổ nhóm trộm chó trên địa bàn Nghệ An

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến đường dây trộm chó chuyên nghiệp trên địa bàn để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, giữa tháng 10/2019, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lương Văn Dương (SN 1962, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm chó.

5 đối tượng trong đường dây trộm chó chuyên nghiệp tại công an.

Qua điều tra cho thấy, Dương đã thu nạp một số đàn em là các đối tượng hình sự cộm cán về rồi phân chia thực hiện các phi vụ trộm chó theo từng địa bàn. Đặc biệt, đàn em của Dương luôn mang theo hung khí để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Để che mắt lực lượng chức năng, Dương chỉ đạo cho các đàn em thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như các địa điểm giao nhận hàng. Địa điểm mà chúng chọn để giao hàng thường là những nơi hoang vắng như các khu nghĩa trang, khu vực xa trung tâm, ít người qua lại.

Rạng sáng 15/5, khi Dương đang tiến hành nhận hafng là chiến lợi phẩm của các đối tượng vừa trộm chó về thì các tổ công tác ập vào bắt giữ tại chỗ.

Tại hiện trường có 4 đối tượng đang giao chó, mèo cho Dương gồm: Võ Văn Thắng (SN 1993), Phạm Văn Hưng (SN 1995), Lê Xuân Đạt (SN 2001) và Võ Văn Công (SN 1998), đều trú tại xóm 3, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.

Dụng cụ các đối tượng dùng đi trộm chó.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 con chó, 1 con mèo là tang vật các đối tượng vừa đi trộm về; thu giữ thêm tại nhà 2 con chó đang được nuôi nhốt trong lồng sắt cùng nhiều chó đã được chế biến cấp đông.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác, Ban chuyên án làm rõ vai trò của các đối tượng trong vụ án. Cụ thể, Dương là đối tượng cầm đầu. Theo lệnh của Dương, 4 đối tượng Thắng, Hưng, Đạt và Công chia làm 2 nhóm để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản. Tất cả các đối tượng này đều không có việc làm ổn định, đã từng có tiền án, tiền sự.

Theo chỉ đạo của Dương, các đối tượng sau khi đi trộm chó về thì bán lại cho Dương lấy tiền tiêu xài. Dụng cụ đi trộm các đối tượng tự chuẩn bị hoặc Dương cung cấp. Chúng thường thực hiện các phi vụ vào thời điểm rạng sáng. Phương tiện mà chúng sử dụng là thòng lọng có gắn kích điện, khi đi chúng mang theo súng bắn đạn cao su, nếu bị người dân phát hiện chúng sẽ chống trả.

Tất cả chó, mèo mà các đối tượng trộm được đều bán cho Dương với giá 50.000 đồng/kg (chó còn sống) và 200.000 - 400.000 đồng/con đối với chó đã chết. Tùy vào các thời điểm, giá chó mèo tăng lên theo thỏa thuận của chúng trước đó.

Trong thời gian từ 12 - 14/5, chúng đã trộm 3 con chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Theo kết quả giám định, số tang vật thu giữ tại nhà Dương có trị giá tài sản là 9,3 triệu đồng.

Được biết, Dương là đối tượng đã có 6 tiền án, trong đó có tới 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí