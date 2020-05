Triệt phá đường dây đánh bạc 20 nghìn tỷ đồng: Biết trước tan của nát nhà. nhiều thiêu thân vẫn lao vào “đỏ đen”

Lộ đường dây “khủng”

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet nói trên do 2 đối tượng cầm đầu, gồm: Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội).

Thông tin từ cục Cảnh sát Hình sự cho thấy, đường dây này đã hoạt động trong khoảng thời gian khá dài, với số tiền giao dịch rất lớn. Qua thống kê ban đầu được biết, tổng lượng tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với các đại lý tổ chức đánh bạc tính từ tháng 1/2019 đến nay là khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này chủ yếu hoạt động dưới hình thức cá cược, với đủ các trò game như tài xỉu, lô đề, tiến lên miền nam, poker, bắn cá… thu hút rất nhiều đối tượng có “máu đỏ đen” tham gia. Các con bạc đủ thành phần lứa tuổi khác nhau, đến từ rất nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, có con bạc tham gia cá cược với tổng số tiền sử dụng thông qua giao dịch tài khoản ngân hàng lên đến hàng tỷ đồng.

Trang mạng cá cược này có máy chủ đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cập 1 (cũng có thể gọi là tài khoản tổng) ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game. Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại. “Giúp việc” cho đại lý Hương Ly và đại lý Đức Mạnh có các “đệ tử” thân tín, được giao nhiệm vụ mở và sử dụng tài khoản đứng tên tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc. Ngoài ra, đám “chân rết” còn quản lý số điện thoại hotline của đại lý này để giao dịch mua, bán điểm game với người tham gia cá cược.

“Bà trùm” 9X nổi tiếng Theo cục Cảnh sát Hình sự, Nguyễn Thị Hương Ly đứng ra đăng ký tài khoản tổng đại lý với tên Mrs.Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs.Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người chơi cá cược qua mạng. Khi mới “vào nghề”, Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Tuy nhiên, sau đó, Hương Ly giao cho các “đệ tử” lập các tài khoản khác để giao dịch mua bán điểm game với người chơi. Nhằm phát triển đại lý cá cược của mình, tháng 4 vừa qua, Hương Ly còn trực tiếp bay vào TP.Hồ Chí Minh “tuyển đệ tử” phụ giúp, quản lý việc giao dịch mua bán điểm game với người chơi trên địa bàn và khu vực lân cận. Hương Ly thuê nhà tại TP.HCM cho các đối tượng này để hoạt động tổ chức cá cược game trên tài khoản của mình. Dần dần, khi đường dây đánh bạc “phát triển”, các đối tượng còn tiếp tục chia ra thành các tài khoản cấp dưới để hoạt động.

Khi đường dây đã “hoạt động chuyên nghiệp”, có các “đệ tử” phụ giúp, Hương Ly thường dành thời gian đi du lịch ở những nơi đắt tiền, đặc biệt là du dịch nước ngoài. “Bà trùm” Hương Ly còn được biết đến là vợ của 1 game thủ nổi tiếng, kỳ cựu của làng game Việt. Nhìn vẻ bề ngoài, Hương Ly cũng thuộc diện có nhan sắc. Trước đó, Hương Ly thường xuất hiện với diện mạo sang chảnh, “bà trùm” không tiếc tay khi chi những khoản tiền lớn để thay đổi xế hộp hạng sang, quần áo, túi xách toàn đồ hiệu, đi spa chăm sóc sắc đẹp… Cho đến khi Hương Ly bị cơ quan công an bắt giữ vì vai trò tổ chức đánh bạc qua mạng internet trong đường dây “cực khủng”, nhiều người mới ngỡ ngàng về “vỏ bọc” hào nhoáng của người phụ nữ này.

Để phá đường dây đánh bạc “khủng” do Hương Ly và Mạnh cầm đầu, cục Cảnh sát Hình sự đã lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi, đến ngày 6/5, các tổ công tác của cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an, Công an các địa phương đồng loạt ra quân, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 20 đối tượng liên quan tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Bắc Giang.

Trong đó, có 13 đối tượng bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Thị Hương Ly; Nguyễn Đức Mạnh; Nguyễn Thành Lượng (SN 1976, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Ngọc Ly (SN 1996, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Khắc Du (SN 1994); Đặng Tiến Đạt (SN 1999); Phạm Tiến Dương (SN 1992); Nguyễn Minh Chiến (SN 2001), cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Nguyễn Gia Long (SN 1998); Mai Lan Phương (SN 1996); Nguyễn Văn Chính (SN 1994); Phạm Ngọc Tuấn (SN 2001), cùng trú tại quận 7, TP.Hồ Chí Minh; Trần Khánh Linh (SN 1994, trú tại TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

7 đối tượng bị bắt giữ về hành vi đánh bạc gồm: Trần Nhật Tân (SN 1988); Thiều Văn Tứ (SN 1997); Cao Xuân Nguyên (SN 1993); Phạm Việt Hưng (SN 1988); Nguyễn Văn Hà (SN 1981); Phạm Văn Giang (SN 1984), đều trú tại Hà Nội và Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1993), trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

