Triệt lông nách: Nên nhổ hay cạo?

Lông nách mọc nhiều vùng cánh tay không chỉ gây mất thẩm mỹ và còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, nhất là mùa hè nắng nóng. Nhổ lông nách và dùng dao cạo là thói quen mà phần lớn mọi người áp dụng.

Dùng nhíp

Dùng nhíp lâu ngày sẽ làm cho các lỗ chân lông bị tổn thương, dễ nhiễm khuẩn.

Với nhíp nhổ, những lần đầu dùng sẽ gây đau đớn, tuy nhiên lâu dần thành quen, cảm giác đau không còn. Trên thực tế, để nang lông bật lên khỏi vùng nách bằng nhíp, dù không còn cảm giác đau nhưng nang lông dễ bị sang thương. Đây là lý do nhiều chị em đến bệnh viện trong tình trạng nổi cục ở nang lông đau đớn do sang thương khi nhổ lông, vi khuẩn hoạt động. Ở người miễn dịch kém, vi khuẩn càng có điều kiện phát triển tạo lỗ chân lông to, gây nên tình trạng da vùng này thâm đen, viêm tấy, viêm nhiễm tuyến mồ hôi dẫn đến hôi nách.

Dùng dao cạo

Dùng dao cạo nhanh hơn dùng nhíp, tuy nhiên, cách này khiến lông mọc lại nhanh, nhiều và cứng hơn.

Dùng dao cạo nhanh hơn dùng nhíp, không gây đau, có thể tự làm được dễ dàng. Dao cạo chỉ tác động phần bề mặt da bên trên, ít tác động sâu như nhíp nên ít khiến nang lông bị sang thương. Tuy nhiên, cách này khiến lông mọc lại nhanh, nhiều và cứng hơn.

Để vệ sinh vùng nách sạch sẽ, cách tối ưu là triệt lông nách cả nam và nữ. Nếu phải chọn giữa dùng nhíp và dao cạo, nên dùng dao cạo để loại bỏ lông nách sẽ tốt hơn dùng nhíp vì an toàn hơn.

Ngoài ra, với phương pháp dùng dao cạo, bạn phải rất chú ý tránh để lại các vết trầy xước khi cạo lông. Nếu có các vết trầy xước sẽ là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn hoạt động.

Để ngăn ngừa tăng tiết mồ hôi vùng nách trong mùa hè, cần thường xuyên tắm rửa, dùng các sản phẩm khử mùi, triệt lông nách sạch sẽ. Nếu làm đủ biện pháp mà vùng nách vẫn có mùi khó chịu, nên đi khám tại bệnh viện để bác sĩ chỉ định phương pháp chữa tăng tiết mồ hôi hiệu quả.