Nghệ An; Trần tình của thầy giáo đánh học sinh bị kỷ luật

Trước việc bị tố cáo tát học sinh không thuộc bài cũ 15 cái vào mặt, ngày 21/2, trao đổi với PV, thầy Nguyễn Chính Bình, giáo viên môn Hoá học, Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, vụ việc đã xảy ra cũng khá lâu, bản thân cũng không có ý kiến gì về mức độ kỷ luật hay hình thức kỷ luật.

Tuy nhiên, việc gia đình học sinh lớp 9 gửi đơn thư khơi lại vụ việc trên truyền thông và một số nội dung chưa đúng khiến bản thân không hài lòng.

"Tôi cũng đã rất nhiều lần đến gia đình để thăm hỏi, động viên cháu và nói chuyện với phụ huynh. Sau khi có kết khám, em H. không sao. Tôi cũng đã chịu hình thức kỷ luật theo tôi là nghiêm khắc rồi. Nhưng không hiểu vì sao mấy hôm nay gia đình lại trả lời báo chí với một số nội dung không đúng", thầy Bình nói.

Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An) nơi xảy ra vụ việc

Theo nam giáo viên, ban đầu gia đình có gửi đơn lên cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp, sau đó cơ quan chức năng có đến làm việc và xác minh. Bản thân thầy cũng đã rất hợp tác với cơ quan chức năng và đáp ứng mọi yêu cầu của gia đình đưa ra để đưa em H. đi thăm khám.

Cụ thể, qua khám nghiệm lâm sàng kết luận, em H. không có vấn đề gì bất thường và không có dấu vết gì. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi của người tố cáo, cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với lãnh đạo trường THCS đưa học trò H. đi khám nghiệm pháp y vào ngày 6/1.

Kết quả thăm khám, em H. không bị ảnh hưởng gì. Sau đó, gia đình có nguyện vọng cho cháu được chụp cộng hưởng từ, đại diện bên cơ quan công an và nhà trường đưa em H. qua Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An chụp cộng hưởng từ CT và cũng cho kết quả là H. không bị ảnh hưởng gì. Kết quả giám định pháp y gửi cho Công an huyện Quỳ Hợp: Tỉ lệ thương thật 0%. Công an huyện chuyển hồ sơ về Công an thị trấn Quỳ Hợp xử lý hành chính.

"Ban đầu, khi nhà trường và tôi tiếp xúc trong chiều tối ngày 5/1 thì gia đình em H. bảo chờ kết quả giám định, nếu cháu không bị gì thì thôi, nhưng nếu cháu bị ảnh hưởng thì sẽ cho ra ngô ra khoai", thầy Bình kể lại.

Tuy nhiên, ngày 6/1, khi có kết quả giám định em H. không bị ảnh hưởng gì thì gia đình lờ đi và sau đó bất ngờ gửi hàng loạt đơn tố cáo đến tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An; gửi đơn vượt cấp trước khi chuyển đơn cho nhà trường.

Thầy giáo trần tình về 15 cái tát vào mặt học sinh

Nói về vụ việc, thầy Bình cho biết, hôm đó ngày 31/12/2020, đây là thời gian sắp kết thúc học kỳ 1, trong tiết 3 môn Hoá học còn một số bạn chưa có điểm nên phải gọi học sinh lên để kiểm tra lấy điểm. Ban đầu thầy Bình gọi 4 bạn khác, không gọi H.

"Khi tôi đang kiểm tra 4 em trên bảng thì H. ngồi dưới nói leo nên tôi xuống kiểm tra vở ghi và vở bài tập thì H. đều không có.

Tiếp đến, để công bằng cho các em học sinh khác tôi cũng yêu cầu H. lên bảng kiểm tra bài cũ luôn. Tuy nhiên, khi gọi H. lên thì em vùng vằng, tỏ thái độ", nam giáo viên nói.

Cũng theo thầy giáo Bình, thầy véo tai nhưng do trời lạnh, H. mặc áo có mũ và em hất tay đi chỗ khác nên không véo được. "Sau đó, tôi tát nhẹ vài cái ở dưới tai nhưng H. mặc áo kín mũ nên không sao đâu. Chứ làm gì có chuyện tát vào mặt", thầy Bình trần tình.

Đơn của em H. gửi Công an huyện Quỳ Hợp

Nói về thông tin, em H. viết đơn trình bày về việc bị tát 15 cái, thầy Bình hoàn toàn phủ nhận.

"Không có chuyện tôi tát em H. 15 cái. Trong đơn thư mà phụ huynh gửi cơ quan chức năng và nhà trường cũng không nói về tát bao nhiêu cái", nam giáo viên khẳng định.

Như An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, ngày 20/2, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, UBND huyện vừa có thông báo về việc xử lý kỷ luật giáo viên về hành vi đánh học sinh, bị phụ huynh viết đơn tố cáo.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, UBND huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện hướng dẫn Trường THCS Quỳ Hợp giải quyết đơn thư.

Ngày 22/1, Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp có báo cáo về việc xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với thầy Nguyễn Chính Bình. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của giáo viên Bình nghiêm trọng, UBND huyện Quỳ Hợp đã có quyết định điều động giáo viên này vào công tác tại Trường THCS Châu Quang, huyện Quỳ Hợp.

