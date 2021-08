Trăn khủng bò vào phòng ngủ, cắn vào chân cụ bà lúc nửa đêm

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một nhà dân ở Bangkok, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại.

Cụ thể, một cụ bà 75 tuổi đang nằm ngủ trên giường thì một con trăn bất ngờ chui qua khe cửa bò vào trong. Con vật sau đó trườn trên sàn rồi từ từ tiếp cận người phụ nữ. Ngay sau đó, nó ngẩng đầu lên và đớp thẳng vào chân cụ bà.

Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ giật mình tỉnh dậy, chộp lấy đèn pin rồi ngay lập tức lao ra khỏi phòng để đánh thức con trai mình.

"Tôi tưởng như mình đang gặp ác mộng. Có một cơn đau nhói ở chân và tôi tỉnh dậy. Tôi bật đèn pin lên và nhận thấy có thứ gì đó di chuyển trên sàn. Đó là khi tôi nhìn thấy con trăn", cụ bà cho biết.

Được biết, trăn không có nọc độc và thường hạ gục nạn nhân bằng cách siết chết. Trăn hiếm khi tấn công con người. Nếu bị tấn công, vết thương không quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nếu không thực hiện các biện pháp sơ cứu, sát trùng, vết thương có thể sẽ bị nhiễm trùng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn