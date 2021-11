Trăn khủng bò lên nắp ô tô đang chạy khiến tài xế hoảng hồn

Your browser does not support the video tag.

Khi đang lái xe qua tỉnh Chonburi ở miền đông Thái Lan, một nam tài xế đã tá hỏa phát hiện một con trăn đang ngóc đầu dậy trên nóc capo.

Con trăn sau đó tiếp tục bò ra từ khoang xe, để lộ toàn bộ cơ thể. Nhiều khả năng nó bò vào động cơ xe từ đêm hôm trước và buộc phải chui ra vì nhiệt ở trong khoang quá nóng khi chiếc xe bắt đầu di chuyển.

"Khi thấy con trăn, tôi không biết phải làm gì. Do còn xe khác phía sau nên tôi đành lái đi tiếp. Tôi biết trăn có thể chui vào trong xe nhưng chưa từng thấy con nào chui ra ngoài khi ô tô đang chạy", nam tài xế nói.

Ngay sau đó, tài xế vẫn tiếp tục lái xe ở tốc độ khoảng 64km/h và để mặc con trăn nằm trước kính chắn gió. Tuy nhiên, con vật tò mò bắt đầu bò lên cửa sổ bên trái.

Sau khi tìm thấy một chỗ đỗ bên đường, tài xế đã chậm rãi vào cua khiến con trăn dài 3-3,7 mét rơi xuống và trườn vào bụi rậm gần đó.

