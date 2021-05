Trả lời sai câu hỏi cơ bản, nam sinh Đường lên đỉnh Olympia có bình luận phản cảm trên mạng xã hội

Đường lên đỉnh Olympia vừa khép lại với trận thi tuần 3, tháng 2, quý 3 với sự kịch tính và hấp dẫn đến từ 4 nhà leo núi Đỗ Thị Phương Nga (THPT Trần Phú, Lâm Đồng), Nguyễn Hải Lâm (THPT Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Thảo Anh Thư (THPT chuyên Long An, Long An), Dương Minh Hiển (THPT Kiến An, Hải Phòng).

Tuần thi này người xuất sắc dành vòng nguyệt quế là bạn Đỗ Thị Phương Nga. Với sự bám đuổi về điểm số từ các thí sinh khác, cô gái chỉ được xác định chiến thắng ở câu hỏi cuối cùng của phần thi về đích.

Tuy nhiên, ngoài những câu chuyện xoay quanh người thắng cuộc, thì một sự việc khác cũng được khán giả quan tâm không kém.

Theo đó, câu hỏi 20 điểm thuộc phần thi về đích của thí sinh Nguyễn Hải Lâm có nội sung: "10 đường thẳng phân biệt có thể có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm". Nam sinh đã không ngần ngại vè tự tin đưa ra câu trả lời một cách rất nhanh chóng là 90. Tuy nhiên sự hấp tấp này lại khiến cậu bạn mất điểm vì câu trả lời đúng là tổ hợp chập 2 của 10 tức là 45

Sau khi tập thi được phát sóng. Một diễn đàn học tập có số lượng lớn các học sinh và giáo viên theo dõi đã đưa ra mổ xẻ câu trả lời của thí sinh với caption: "Thí sinh chưa phân biệt được tổ hợp và chỉnh hợp nên trả lời sai".

Fanpage dẫn lại phần trả lời sai của nam sinh.

Khi một số người phản ứng về việc nam thí sinh đã trả lời sai một câu hỏi dễ, anh chàng đã không ngần ngại đáp trả thậm chí là dùng những lời lẽ khó nghe để thể hiện sự tức giận đối với fanpage

Hải Lâm phản ứng khá gay gắt khi bị chê trả lời sai câu hỏi kiến thức cơ bản.

Những bình luận của Hải Lâm đã vấp phải một làn sóng phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Đa số ý kiến cho rằng chàng trai không nên dùng những lời lẽ như vậy, với tư cách là một học sinh thì mọi lời nói đều phải phù hợp với văn hóa học đường, hơn nữa đây cũng là một diễn đàn học tập và các thầy cô giáo cũng có mặt.

Bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến cho rằng fanpage đưa sự việc lên nhưng lại có những lời lẽ chưa phù hợp để nói về thí sinh. Dòng trạng thái có thể sẽ khiến nhiều người hiểu nhầm rằng fanpage đang có ý chê bai thí sinh vì hổng kiến thức. Mà trên thực tế nhiều thí sinh dù đã nắm vững kiến thức nhưng với áp lực của việc phải đứng trên một sân khấu lớn khiến kết quả không được như ý muốn.

Hiện tại, Hải Lâm đã xóa đi các bình luận gây tranh cãi cũng như đã lên tiếng xin lỗi vì hành động quá khích của mình và nhận được sự thông cảm của số đông. Riêng fanpage vẫn chưa đưa ra thêm phản hồi nào về sự việc này.

Hải Lâm đã lên tiếng xin lỗi mọi người

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc