Toyota Raize - Minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ của hãng xe Nhật

Việc Toyota giới thiệu mẫu xe Raize tại Việt Nam đầu tháng 11/2021 đã khiến thị trường ô tô nói chung cũng như trong phân khúc A-SUV trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khiến nhiều đối thủ phải lo lắng. Điều này không chỉ nhờ giá bán của Raize quá hợp lý mà còn ở những trang bị tiện nghi cũng như vận hành đầy ấn tượng của mẫu xe “nhỏ mà có võ”.

Raize được ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2019, ngay lập tức đã được đón nhận nồng nhiệt tới mức xếp thứ nhất trong 6 tháng đầu năm 2020 và thứ 2 về doanh số bán hàng trong cả năm 2020 với hơn 126.000 xe tới tay khách hàng. Raize thực sự đã thổi luồng gió mới vào phân khúc A-SUV với thiết kế hiện đại, trẻ trung, năng động, cá tính nhưng đầy ắp tiện nghi cũng như trang bị an toàn.

Tại Việt Nam, Raize ra mắt cũng đã trở thành chủ đề bình luận rất sôi nổi trên khắp các diễn đàn hội nhóm về thiết kế cũng như tính năng của xe. Đến nay, Toyota đã nhận hơn 1.500 đơn đặt hàng xe Raize tính từ khi Toyota Việt Nam xác nhận phân phối mẫu xe này. Raize cũng đã chinh phục được chàng rapper trẻ GDucky ngay từ cái nhìn đầu tiên và GDucky đã dành ngay một bài nhạc cho chiếc xe thú vị này.

Á quân Rap Việt mùa 1 đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Trông nhỏ gọn thế nhưng cực có võ đấy. Bên trong cực rộng, khoang hành lý ôm trọn cả 2 chiếc vali còn vừa!". Thật vậy, Toyota Raize có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn là 369L và có thể mở rộng lên 1.133L bằng cách gập hàng ghế thứ 2.

Với những người trẻ thuộc thế hệ 9X như GDucky, ngoài các yếu tố về thẩm mỹ và trang bị tiện nghi thì khả năng vận hành cũng là điều mà họ đặc biệt quan tâm. Raize sở hữu khối động cơ 1.0L với 3 xy-lanh tăng áp, công suất cực đại là 98 mã lực với mô-men xoắn tối đa 140Nm tại 2.400 – 4.000 vòng/phút. Việc sử dụng động cơ 3 xy-lanh giúp Toyota giảm trọng lượng xe, giảm ma sát, tiết kiệm vật liệu cũng như nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo công suất tương đương khối động cơ 1.5L với 4 xy-lanh kiểu truyền thống.

Một điều khá thú vị rằng Raize là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam của Toyota sở hữu hộp số vô cấp D-CVT. Hộp số này khác với hộp số CVT vốn có trên những chiếc xe phổ thông hạng A, B là ngoài cơ cấu dây đai còn có thêm một bộ bánh răng tách rời trong quá trình hoạt động. Khi xe đang dừng hoặc di chuyển tốc độ thấp đến trung bình, hộp số D-CVT hoạt động tương tự như hộp số CVT truyền thống, nhưng khi xe vận hành ở tốc độ cao, hộp số D-CVT sẽ chuyển sang chế độ phân chia với sự tham gia truyền động bằng bánh răng để cung cấp khả năng truyền lực hiệu quả hơn. Hiểu đơn giản thì hộp số D-CVT này giúp cải thiện hiệu suất truyền động, vòng tua máy thấp hơn từ đó tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, tỷ số truyền tương đương hộp số tự động 8 cấp (hộp số CVT thông thường là 6 cấp), tăng tốc tốt hơn giảm độ trễ ga,…

Cũng cần hiểu thêm về động cơ tăng áp, động cơ tăng áp hay còn gọi là động cơ có turbo tăng áp thực ra không phải là khái niệm mới, nó được sinh ra từ đầu thế kỷ trước. Hiểu một cách đơn giản thì tăng áp là một cụm từ dùng chung để chỉ việc nạp nhiên liệu cưỡng bức, nên động cơ tăng áp là có thêm một bộ phận gọi là turbo để nạp thêm không khí vào buồng đốt, từ đó có thể đưa thêm nhiên liệu vào, làm tăng công suất so với động cơ hút khí tự nhiên mỗi khi hỗn hợp đốt nổ xả trong xy lanh. Hiểu giản đơn hơn nữa thì turbo là “một cái quạt” quạt thêm khí (từ khí thải bị lãng phí) vào buồng đốt. Ưu điểm của động cơ tăng áp là dùng dung tích xy lanh nhỏ hơn nhưng lại tạo ra công suất tương đương động cơ to tự nhiên, tức là mạnh mẽ hơn, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường và yên tĩnh hơn.

Với rất nhiều yếu tố cần và đủ để “khuấy đảo” thị trường xe, Toyota Raize bước đầu đã có màn chào sân ấn tượng với hơn 1.500 đơn hàng. Tiếp nối sự thành công của đàn anh Corolla Cross, Raize hứa hẹn sẽ làm chủ cuộc chơi phân khúc A-SUV với giá bán 527 triệu đồng và 535 triệu đồng tuỳ lựa chọn màu sắc.

Lễ ra mắt Toyota Raize tại hệ thống đại lý trên toàn quốc dự kiến được tổ chức từ ngày 4/12/2021.

