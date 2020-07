Tông trực diện vào đầu xe khách, nam thanh niên tử vong dưới gầm xe

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xả ra vào khoảng 6h ngày 1/7, trên quốc lộ 26, đoạn qua thôn 4, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, vào thời điểm trên, một chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên đường, hướng từ Ea Kar đi TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thì bất ngờ gặp một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao tông trực diện vào đầu xe.

Cú tông mạnh khiến người đi xe máy té ngã xuống đường, bị xe khách cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.

Trước đó vào ngày 22/3, một vụ tai nạn tương tự cũng đã xảy ra trên đường Việt Bắc, TP.Thái Nguyên. Theo hình ảnh ghi lại, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy phóng với tốc độ cao, liên tục lạng lách, đánh võng trên đường. Khi đi đến số nhà 235 thì vượt ẩu, chạy lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông thẳng vào đầu một chiếc taxi.

Cú tông mạnh khiến nam thanh niên lộn nhiều vòng trên không trung rồi rơi xuống vỉa hè, bị thương nặng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn