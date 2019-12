Tóm gọn 2 đối tượng trốn nã trong đường dây buôn hơn 1 tấn ma túy xuyên quốc gia

Chiều 21/12, Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; Đoàn 3 - Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng; Phòng Cảnh sát ma tuý Công an TPHCM vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã quốc tế người Đài Loan (Trung Quốc) liên quan đến vụ mua bán vận chuyển trái phép hơn 1 tấn ma túy.

2 đối tượng người Đài Loan trốn nã bị Bộ Công an bắt giữ

Bước đầu xác định, 2 đối tượng trên có liên quan đến một đường dây buôn hơn 1,1 tấn ma túy xuyên quốc gia (Myanmar, Thái Lan, Philippines, Việt Nam), bị Cảnh sát Đài Loan triệt phá cuối năm 2018. Riêng 2 đối tượng bỏ trốn nên bị truy nã quốc tế, theo Vietnamnet.

Thông tin trên Dân trí, ngay khi nhận được thông tin yêu cầu phối hợp từ Cảnh sát Đài Loan, lực lượng chức năng Việt Nam đã rà soát, phát hiện 2 đối tượng Teng Tien (Đặng Thiên, sinh năm 1956) và Chen Chih Hsiung (Trần Chí Hùng, sinh năm 1963, cùng quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) đang xuất hiện ở một chung cư tại TP.HCM nên phối hợp bắt giữ.

Hiện Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ, bàn giao 2 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong vài năm trở lại đây, Bộ Công an cũng như Công an các tỉnh, thành đã triệt phá nhiều đường dây ma túy khủng có các ông trùm là người Đài Loan điều hành. Chúng chọn Việt Nam là địa bàn trung chuyển mới và buôn hàng tấn ma túy đi các nước khác.

Theo Vietnamnet, thời gian gần đây, Bộ Công an cũng đã tích cực phối hợp cùng Cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc trong lĩnh vực phòng, chống ma túy. Bước đầu sự phối hợp này có những hiệu quả khi nhiều đường dây ma túy khủng, với tang vật hàng tấn ma túy đã bị bắt giữ.

Tác giả: Hiếu Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin