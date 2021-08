Tối 14/8, Nghệ An thêm 11 ca mắc mới, trong đó có 4 ca lây nhiễm cộng đồng

Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 14/8), Nghệ An ghi nhận 11 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 3 trường hợp ở huyện Kỳ Sơn từ Bình Dương về; 4 ca ở Quỳnh Lưu. 7 ca bệnh này đều ở trong các khu cách ly.

Chốt kiểm soát dịch tại chợ đầu mối Vinh.

4 trường hợp phát hiện trong cộng đồng gồm bệnh nhân L.T.T.X (SN 1979), buôn bán tại chợ đầu mối Vinh; H.T.T.M (Sn 2002) là con gái bệnh nhân L.T.T.X; T.B.T (SN 1970) là lái xe giao nhận hàng cho bệnh nhân L.T.T.X. Trường hợp còn lại là bệnh nhân H.T.H, là F1 của bệnh nhân Đ.V.L (chồng) ở Nghi Đồng, Nghi Lộc, là lái xe Bắc- Nam.

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 495 ca mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 112, TP Vinh: 105, Yên Thành: 57, Diễn Châu: 32, Kỳ Sơn: 35, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 20, Hoàng Mai: 16, Anh Sơn: 13, Quế Phong: 15, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 09, Quỳ Hợp: 09, Thanh Chương: 07, Tân Kỳ: 05, Nghĩa Đàn: 04, Con Cuông: 04, Hưng Nguyên: 03, Cửa Lò: 10.

Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 218 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 01. Số ca hiện đang điều trị: 276.



Lũy tích số ca phát hiện từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 500 bệnh nhân. Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận: 209 ca trong đó: 81 ca về từ TP HCM; 108 ca về từ Bình Dương; 06 ca về từ Đồng Nai; 03 ca về từ Bình Phước, 02 ca về từ Long An, 09 lái xe đường dài đi ngang qua (Cần Thơ: 02, TP HCM: 01, Kon Tum: 01, Bình Định: 01, Đà Nẵng: 01, Quãng Ngãi: 02, Thừa Thiên Huế: 01).

Tác giả: Hiến Chương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An