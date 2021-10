"Tịnh thất Bồng Lai" bị đối tượng lạ cầm mã tấu chém thủng 2 cổng, phá tan chuông cửa

"Tịnh thất Bồng Lai" đang là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận sau ồn ào Lê Thanh Minh Tùng – người tự nhận là con ruột và tố hàng loạt hành động phi pháp của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân.

Ông Lê Tùng Vân cũng đã đồng ý xét nghiệm ADN, khẳng định không ham 20 tỷ của bà Phương Hằng.

Đang là tâm điểm của sự chú ý, mới đây trên kênh Youtube của Tịnh thất Bồng lai đã đăng tải đoạn clip với tiêu đề "Tịnh thất Bồng lai" bị đối tượng lạ mặt cầm mã tấu chém cửa, đuổi chém cả cô Cúc (người sống tại đây).

Những vết chém dài trên cổng "Tịnh thất Bồng Lai" sau khi bị người đàn ông lạ mặt chém liên tục bằng mã tấu. (Ảnh chụp từ clip)

Qua lời kể của "thầy" và đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, tay cầm cây mã tấu dài đi tới cổng "Tịnh thất Bồng Lai". Đối tượng liên tục chém mạnh vào tấm cửa bằng nhôm, phá hỏng cả chuông bên ngoài.

Khi nghe thấy tiếng đạp cửa ầm ầm, cô Cúc đi ra xem liền bị người đàn ông kia lên xe máy rượt đuổi theo sau.

Đoạn clip trích xuất từ camera ghi lại cảnh đối tượng dùng mã tấu chém 2 cổng của "Tịnh thất Bồng Lai"

Đoạn clip về sự việc đã nhận được gần 80 nghìn lượt xem và vẫn đang tiếp tục tăng.

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc