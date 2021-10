Tỉnh Nghệ An sẽ đối thoại với người dân để đảm bảo tiến độ Dự án Nghĩa trang vĩnh hằng

Ngày 6/10, thông tin từ ông Trương Thế Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An, cho biết: Hiện đơn vị đang gấp rút thi công con đường dẫn vào dự án Đài hóa thân hoàn vũ tại xã Hưng Tây. Một khi hoàn thiện được con đường thì việc giao thông, vận chuyển ra vào dự án một cách thuận lợi, đảm bảo tiến độ.

Hạng mục đường vào dự án được gấp rút thi công

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3672/QĐ-UBNĐ ngày 17/8/2017. Sau nhiều lần điều chỉnh, Dự án có diện tích 78,47 ha tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên - Nghệ An). Dự án do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư (đây là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực, có trụ sở chính tại tỉnh Thanh Hóa).

Đến ngày, 19/02/2019 UBND tỉnh Nghệ An duyệt phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 455/QĐ-UBND. Tiếp đó, ngày 14/4/2021 Chủ đâu tư được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày. Mới đây nhất, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 26/12/2019). Do gặp phải sự phản đối của người dân nên đến thời điểm này, Chủ đầu tư mới được bàn giao 32,55 ha để triển khai các bước tiếp theo.

Chủ đầu tư cam kết đảm bảo đúng kế hoạch

Trong những ngày qua, Chủ đầu tư đang tập trung tối đa nhân, vật lực để triển khai thi công đường vào dự án. Có mặt tại công trình, ông Trương Thế Hưng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An, cho biết: "Hiện nay, hạng mục đường vào dự án chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện. Trong thời gian tới, một khi tỉnh có cuộc đối thoại trực tiếp với người dân xong, Chủ đầu tư sẽ gấp rút xây dựng các hạng mục theo kế hoạch. Nếu như thời tiếp đảm bảo, chúng tôi cam kết hoàn thành 2 lò hỏa táng và các công trình phụ trợ liên quan trước ngày 30/11/2021".

Trước những lo ngại của người dân về công tác môi trường, đại diện Chủ đầu tư khẳng định: Dự án áp dụng công nghệ hiện đại, lò hỏa táng loại này sẽ tiết kiệm nhiên liệu rất nhiều, đồng thời bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất và thỏa mãn yêu cầu về điều kiện vệ sinh với tiêu chuẩn 4 không: không khói, không bụi, không mùi, không nước...

Người dân cần đồng thuận để dự án bức thiết để triển khai

Dự án sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường của nghĩa trang theo Thông tư 01/202/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng - Đại diện Chủ đầu tư khẳng định thêm.

Thông tin thêm từ Sở Xây dựng Nghệ An: Khoảng cách giữa dự án và khu dân cư đảm bảo theo quy định tại Thông tư 01/2021, quy hoạch và thiết kế cơ sở dự án được duyệt còn được tính toán trên việc sử dụng hệ thống mương thoát nước riêng. Người dân có thể chưa đầy đủ về quy định khoảng cách, tuy nhiên quy hoạch dự án hiện rất đảm bảo vấn đề này.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, ông Đặng Thanh Tùng - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết: Tỉnh sẽ tổ chức đối thoại với dân trong thời gian sớm. Hiện đang lập danh sách, lên kế hoạch để tổ chức đối thoại trong thời gian tới.

