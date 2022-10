Tỉnh Đoàn Nghệ An hỗ trợ, trao quà động viên người dân vùng lũ quét

Trước tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" cũng như khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, anh Lê Văn Lương - Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An (giữa) đã có mặt tại hiện trường động viên đoàn viên thanh niên xung kích tại tâm lũ. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho anh Vi Thái Thuận - Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn chỉ đạo, hướng dẫn tình nguyện viên phối hợp tốt với các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả do lũ quét.