Tiềm năng sinh lời bền vững từ khu đô thị sinh thái Xuân An Green Park

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, nhiều thành phố đối mặt với thách thức liên quan đến quá tải hạ tầng và không gian sống. Vì thế, ngày càng có nhiều người tìm đến các dự án sinh thái để hướng đến một cuộc sống xanh, sạch.

Đặc biệt, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho mong muốn được hưởng thụ một không gian sống sạch càng trở nên thiết yếu, các khu đô thị sinh thái ở vùng lân cận các đô thị lớn sẽ là lựa chọn sáng giá nhất cho khách hàng với nhiều cơ hội sinh lời hấp dẫn.

Không gian sống xanh, sạch được xem là xu hướng của người mua nhà trong thời gian tới (Ảnh: Khu đô thị Xuân An Green Park)

Chị Nguyễn Thị Hương, hiện đang có một căn nhà 2 tầng tại trung tâm Tp.Vinh nhưng chị vẫn muốn tìm cho mình một căn nhà có view "sông nước" để sinh sống cùng với gia đình.

Chị Hương chia sẻ: “Thay vì lựa chọn việc sống ở trung tâm để di chuyển thuận tiện, thì bây giờ tôi muốn dành sự ưu tiên cho môi trường sống xung quanh, nhất là không gian sống sinh thái, gần gũi thiên nhiên nhưng có đầy đủ tiện ích”.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, chưa có nhiều dự án đô thị sinh thái quy mô lớn, Xuân An Green Park như một điểm sáng tại thị trường chưa có nhiều công trình nổi bật này. Tọa lạc tại cửa ngõ phía bắc của Hà Tĩnh, trải rộng trên diện tích hơn 27ha với vốn đầu tư lên đến 3000 tỷ đồng, cách trung tâm thành phố Vinh chỉ ít phút đi xe, cách Tp. Hà Tĩnh 30km.

Khu đô thị sinh thái thông minh Xuân An Green Park

Khu đô thị Xuân An được thiết kế theo phong cách gần gũi với thiên nhiên gồm 6,4ha cây xanh và 1,6ha hồ điều hòa trên tổng số 27ha diện tích bao gồm khu đô thị dịch vụ, thương mại và văn phòng cho thuê, mỗi căn liền kề và biệt thự có diện tích bình quân từ 500 – 684,7m2. Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, Xuân An Green Park còn trở thành nơi đầu tư hấp dẫn và sinh lời vượt trội.

Xuân An Green Park sở hữu hệ thống giao thông vô cùng thuận lợi với bốn mặt đều giáp các trục đường huyết mạch như đường 8A rộng 42m, Nguyễn Nghiễm rộng 35m, đường đi bãi biển Xuân Thành rộng 36m… . Với lợi thế được tận hưởng không khí thương mại nhộn nhịp của cửa ngõ hai tỉnh Bắc Miền Trung, chủ nhân các căn nhà nơi đây vẫn có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, cảnh quan sông nước xanh mát của một khu đô thị sinh thái đúng nghĩa.

Cảnh sắc lung linh về đêm tại Xuân An Green Park

Lấy chất lượng cuộc sống của con người là then chốt để tạo nên Xuân An Green Park, khu đô thị sinh thái thông minh, hiện đại và đạt chuẩn cao cấp. Quy tụ quần thể 33 tiện ích sang trọng và đẳng cấp như hai quảng trường trung tâm, đảo dưỡng sinh, hồ điều hòa, khu thể dục thể thao, bể bơi bốn mùa, trung tâm thương mại, khu đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng…, Xuân An Green Park giúp khách hàng sống trọn từng giây với đầy đủ các hoạt động thư giãn, giải trí, mua sắm hay rèn luyện sức khỏe…, được đáp ứng và thấu hiểu đến từng nhu cầu nhỏ nhất.

Thiết kế nhà ở với đa dạng các dòng sản phẩm từ nhà phố đến biệt thự, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu, kể cả để ở hay đầu tư. Trong đó có những sản phẩm diện tích vừa phải, giá phù hợp khả năng tài chính của nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là gia đình trẻ, các lớp khách đầu tư vừa.

Toàn cảnh khu đô thị Xuân An Green Park nhìn từ trên cao

Với tính chất tiên phong và đẳng cấp khác biệt của một thành phố thu nhỏ “All in one”, Khu đô thị Xuân An Green Park được định vị cùng phân khúc với những dự án cao cấp hàng đầu cả nước như Ecopark, Vinhomes Riverside. Hội tụ lợi thế từ vị trí đắc địa, chuỗi tiện ích hiện đại, đi cùng xu thế phát triển hướng tới các đô thị ở vùng lân cận các thành phố lớn, khu đô thị sinh thái thông minh Xuân An Green Park được kỳ vọng sẽ góp phần làm sôi động thêm bức tranh thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ. Từ đó mở ra cơ hội an cư, đầu tư mới cho người dân nơi đây.

Khu đô thị Xuân An Green Park Địa chỉ: Khu đô thị Xuân An Green Park, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn