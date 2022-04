Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai công tác trọng tâm quý II năm 2022

Quang cảnh buổi giao ban

Trong quý I, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp tổ chức kịp thời các hoạt động phòng chống dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm; tổ chức tổng kết, đánh giá công tác năm 2021, xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2022… Nhìn chung, tình hình Nhân dân cơ bản ổn định, đồng thuận, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phòng, chống dịch COVID-19; đồng tình và tham gia hưởng ứng các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đ/c Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả hoạt động quý I năm 2022 của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các ngày lễ lớn của đất nước và các tổ chức thành viên. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP và Kế hoạch triển khai “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nổi bật như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Chương trình “Tết Vì người nghèo - Nhâm Dần 2022”. Toàn tỉnh đã tiếp nhận được 126 tỷ đồng tiền mặt và quà (MTTQ các cấp đã phối hợp trao quà tết cho 188.171 hộ). Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội thành lập 1.321 tổ nông vụ giúp đỡ hỗ trợ cho các gia đình hội viên, nông dân đang thực hiện cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tại hộ gia đình; tuyên truyền, hướng dẫn và trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ cho 166.420 hộ gia đình nông dân phòng chống rét cho trâu, bò và gia cầm; thực hiện "Trồng 1 triệu cây xanh nông dân Nghệ An đời đời nhớ ơn Bác". Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động "Tết sum vầy - Xuân Bình an" tặng quà cho 1.400 công nhân lao động với tổng số tiền 700 triệu đồng; liên đoàn các cấp tổ chức chương trình "Tết sum vầy" trao quà cho công nhân lao động nghèo với tổng trị giá 20 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai các hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân” và chào mừng đại hội hội cựu chiến binh các cấp; thăm, tặng quà hội viên nghèo, đối tượng chính sách, người có công gần 1,3 tỷ đồng...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia góp ý, phản biện các dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức; triển khai các hoạt động hướng về cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân, quan tâm đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; thực hiện quy trình và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tỉnh ủy bổ sung biên chế cho các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022. Công tác đoàn kết, tập hợp, phát triển hội viên, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp được quan tâm thực hiện.

Các hoạt động đối ngoại tập trung vào công tác phối hợp tổ chức gặp mặt, đón kiều bào về quê đón Tết. Triển khai tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ về “Vận động nhân dân xây dựng hòa bình hữu nghị, đường biên giới Việt - Lào” giữa MTTQ tỉnh Nghệ An với Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xiêng Khoảng.

Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp nên một số nhiệm vụ triển khai chậm, chưa đồng bộ so với kế hoạch như tiến độ đại hội hội cựu chiến binh cấp cơ sở, đại hội điểm cấp cơ sở do đoàn cấp huyện và tương đương chỉ đạo. Một số địa bàn vùng đặc thù gặp khó khăn trong việc vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động đoàn, hội. Công tác thông tin tuyên truyền và nắm bắt tình hình Nhân dân có lúc, có nơi còn thiếu chủ động.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh Hồ Mậu Thanh báo cáo tình hình hoạt động của các văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã báo cáo về các kết quả hoạt động của đơn vị trong quý I năm 2022; Công tác chuẩn bị đại hội của Hội Cựu chiến binh tỉnh… Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đề nghị Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo công tác cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu về chế độ phụ cấp công vụ cho người đang hưởng chế độ hưu trí được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; quan tâm tạo điều kiện cấp đủ kinh phí cho công tác xét giải thưởng Hồ Xuân Hương…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kết luận buổi giao ban

Phát biểu kết luận buổi giao ban, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao sự đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương, của ngành. Bên cạnh đó, vận động Nhân dân tích cực sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chỉ thị, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu cơ chế tuyển dụng, luân chuyển đối với cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội.

