Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay bức xúc tiền điện tăng đột biến

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, điều hành ăn ý, nhịp nhàng. Về điều hành giá 6 tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo sự ổn định và nền tảng thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển, sản xuất, kinh doanh, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân.

Tránh biến động lớn giá xăng, dầu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, sức ép tăng giá, lạm phát vẫn còn lớn, đặc biệt giá dầu thô, lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng. Trong bối cảnh ấy, chúng ta kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4%, nhưng không vì thế mà thắt chặt chính sách tài khóa, tiền tệ. Chính sách kiểm soát giá phải góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh doanh, kích thích tăng trưởng. Với mặt hàng xăng dầu, Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83. Trong đó lưu ý sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá để tránh biến động lớn về giá xăng dầu, đồng thời bảo đảm cân đối nguồn cung trong nước và nhập khẩu xăng dầu để dự trữ phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Mặt khác, phải kiểm soát chặt chẽ gian lận tại các đơn vị bán lẻ và đẩy mạnh phòng chống buôn lậu xăng dầu.

Nhấn mạnh không tăng giá điện, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chính quyền cơ sở kiểm tra, xử lý ngay bức xúc của người dân về các trường hợp chi phí tiền điện tăng đột biến, hoặc về các thủ tục hành chính liên quan cấp điện, thanh toán tiền điện.

Về mặt hàng thịt lợn, Thủ tướng nhất trí với các biện pháp Bộ NN&PTNT đưa ra, gồm tái đàn, tăng đàn, nhập lợn sống, xử lý vấn đề giống lợn để bảo đảm tái đàn, quản lý tốt hơn khâu trung gian, kiểm soát chi phí của từng khâu để tiếp tục giảm giá thịt lợn phù hợp. Bộ Công Thương phải chỉ đạo làm tốt khâu lưu thông, phân phối, bán buôn, bán lẻ để góp phần bình ổn giá thịt lợn.

Tách bạch xã hội hóa với bảo trợ sách giáo khoa

Liên quan giá bộ sách giáo khoa mới cao hơn bộ sách cũ mà một số ý kiến phản ánh, đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng, nguyên nhân do thay đổi cơ chế biên soạn, phát hành. Trước đây, Nhà nước bao cấp một số nội dung về biên soạn, in ấn, kể cả phát hành. Nhưng khi thực hiện xã hội hóa, nhà xuất bản phải trả nhuận bút cho tác giả, khâu đọc thẩm định bản thảo, tập huấn. Biên soạn bộ sách theo chương trình giáo dục mới thì số lượng đầu sách tăng hơn, sách được in màu, chất lượng tốt hơn... Bộ đã có công văn yêu cầu các nhà xuất bản tiết giảm chi phí sản xuất, qua đó giá các bộ sách giảm từ 8-18% so với giá bìa ban đầu. Những đối tượng an sinh xã hội như đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo… được cấp phát sách giáo khoa miễn phí.

Tuy nhiên, với quy định hiện hành, Bộ GD&ĐT thấy còn bất cập và đã có văn bản kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá. Về lâu dài, Bộ đang nghiên cứu chỉnh sửa Thông tư 33 về quy trình biên soạn, thẩm định sách giáo khoa.

Theo đó, sẽ tách ra nội dung nào sẽ xã hội hóa, nội dung nào Nhà nước phải bảo trợ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc bổ sung mặt hàng này vào danh mục Nhà nước định giá. Đồng thời nghiên cứu, xem xét chính sách giảm giá hoặc cấp không thu tiền sách giáo khoa đối với học sinh, con hộ nghèo, các đối tượng yếu thế, những người khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Trong bối cảnh đời sống và thu nhập của nhiều gia đình, người lao động bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ GD&ĐT, Y tế, Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng việc điều chỉnh giá các dịch vụ y tế, giáo dục cho phù hợp, vừa góp phần kiểm soát lạm phát, vừa tháo gỡ khó khăn cho hộ nghèo.

