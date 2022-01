Thủ tướng: Tổ chức cho dân đón Tết an toàn, không “ngăn sông cấm chợ”

Sáng 23/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nạn nhân chất độc màu da cam tại Tp.Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương chịu nhiều tác động nặng nề do dịch bệnh, nhất là đợt bùng phát lần thứ tư.

Tình hình năm 2022 còn nhiều khó khăn, phức tạp, Thủ tướng mong muốn nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là công thức "5K + vắc-xin + thuốc + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: VGP).

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp phải vào cuộc để thực hiện mục tiêu tiêm chủng đã đề ra, thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc-xin thần tốc mùa xuân năm 2022 theo tinh thần làm xuyên Tết, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong quý I/2022 phải hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi, trong đó ưu tiên cho người cao tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân lao động trong các khu công nghiệp… và nghiên cứu, tổ chức tiêm mũi thứ 4; trong tháng 1 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho các cháu từ 12 đến 17 tuổi… Trên cơ sở đó, tự tin mở cửa an toàn, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, không đánh đổi môi trường sống của nhân dân để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trong phòng, chống dịch, chúng ta đã quyết tâm không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2021, công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, có hiệu quả với quy mô chưa từng có, gấp nhiều lần điều kiện bình thường, cả nước đã hỗ trợ khoảng 43 triệu người với tổng kinh phí hơn 70.000 tỷ đồng và xuất cấp trên 158.000 tấn gạo…

Thủ tướng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 9 và cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp, tham gia đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không ngăn sông cấm chợ (Ảnh: VGP).



Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, lực lượng vũ trang Quân khu 9 và cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp, tham gia đón người dân từ các nơi trở về an toàn, không ngăn sông cấm chợ, tổ chức, chăm lo cho người dân đón Tết đầm ấm, tươi vui, an toàn, bù đắp lại những khó khăn, mất mát do dịch bệnh và vận động người dân sớm trở lại làm việc sau kỳ nghỉ, phối hợp đưa người lao động trở lại các thành phố lớn…

Thủ tướng nhấn mạnh, cần đề cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch dịp Tết, đề nghị bà con đi về trật tự, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị đội ngũ công nhân, người lao động không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng lao động giỏi, đạt năng suất, hiệu quả cao. Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống người lao động với chế độ phù hợp, cao nhất có thể.

Mong muốn các gia đình người có công cách mạng luôn là tấm gương quý với xã hội, với cộng đồng, là điển hình ở khu phố, ấp trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Với các cháu mồ côi do đại dịch Covid-19, Thủ tướng yêu cầu phải quan tâm cả về vật chất và tinh thần, nhất là với các cháu mồ côi cả cha và mẹ, phải có giải pháp cụ thể hơn trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu trưởng thành, trở thành công dân tốt.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn