Thủ tướng “bắt bệnh” quan liêu, gợi hướng để Nghệ An phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Thủ tướng “bắt bệnh” quan liêu

Sáng 17/10, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng với các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Trung ương và bộ ngành đã đến tham dự hội nghị.

Tại Đại hội, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ nhân dân Nghệ An thực hiện được trong những năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Nghệ An đạt được là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện sinh động ý Đảng, lòng dân trong quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã xác định. Tuy nhiên, thực tế tăng trưởng kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ qua ở mức khá cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng, sức cạnh tranh còn thấp; một số chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII không đạt.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại ở Nghệ An, trong đó nhấn mạnh: “Cán bộ của chúng ta có nhiệt huyết nhưng chưa quyết đoán, môi trường đầu tư kinh doanh chưa hấp dẫn, nhiều khi bỏ lỡ đi cơ hội thu hút nhà đầu tư”. Thủ tướng lấy ví dụ về câu chuyện của 1 người bạn nói với mình: “Bạn tôi nói: “Xã thì hiền, Huyện không có quyền, Tỉnh mở, mà Sở thì thắt lại”... Cho nên dù rất vui mừng khi chỉ số thu hút đầu tư (PCI) tăng từ vị trí 46 lên đứng thứ 19 cả nước, nhưng vẫn chưa hấp dẫn. Cốt lõi làm sao Nghệ An phải lên top 10 trong môi trường đầu tư kinh doanh thì mới thu hút được nhà đầu tư. Để làm được điều này thì Nghệ An phải đầu tư, thay đổi từ hạ tầng, nguồn nhân lực, cho đến các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng rất thấu hiểu vì Nghệ An vẫn là tỉnh nghèo nhận trợ cấp ngân sách lớn, diện tích miền núi và dân số ở khu vực này lớn. Nên Thủ tướng yêu cầu Nghệ An phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, phải thu hút được các dự án động lực, phát triển có chiều sâu, mũi nhọn.

Thủ tướng gợi mở 8 nội dung định hướng Nghệ An vươn lên phát triển.

Để giúp Nghệ An phát triển mạnh mẽ trong 5 năm tới, Thủ tướng gợi mở cho Nghệ An 8 nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, Nghệ An đã xác định khát vọng vươn lên, phát triển nhanh và bền vững. Xác định đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Nghệ An phải làm cho được, biến khát vọng trở thành hiện thực sớm hơn kế hoạch để tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, khát vọng mới. Đây là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ tới.

Thứ hai, phát huy thế mạnh vùng đất hiếu học để tiến nhanh, tiến mạnh vào Cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ 4. Chú trọng khai thác tốt nguồn chất xám, trí tuệ, nguồn tài chính của 50 vạn con em Nghệ An đang sinh sống, làm việc ở ngoài tỉnh, phục vụ công cuộc phát triển của địa phương. Trong vòng 5 năm tới, Nghệ An phải hình thành được một tổ hợp nghiên cứu và chuyển giao khoa học đạt tầm quốc gia.

Thứ ba, Mô hình tăng trưởng phải phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chuyển dịch phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu và có tầm nhìn dài hạn... Xác định kinh tế biển và ven biển, du lịch là những mũi nhọn phát triển Nghệ An trong giai đoạn tới.

Thứ tư, đẩy mạnh liên kết các vùng kinh tế để tạo cực tăng trưởng mới, vừa phát huy lợi thế riêng có của mỗi tỉnh, đồng thời phối hợp bổ sung cho nhau để phát triển, Tập trung phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm: Phát triển thành phố Vinh - Cửa Lò gắn với vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh; vùng Hoàng Mai gắn với Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An. Xây dựng thành phố Vinh thành Đô thị Thông minh - Sáng tạo - Khoa học công nghệ, Thành phố trung tâm Hội nhập - Hội tụ phát triển của cả Vùng Bắc Trung Bộ.

Thứ năm, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội thông qua cải thiện chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, xây dựng môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, từng bước khẳng định được thương hiệu “điểm đến đầu tư, kinh doanh hấp dẫn”.

Thứ sáu, cần có giải pháp phát triển miền Tây, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, nhất là vùng miền núi đặc biệt khó khăn theo hướng thiết thực, bền vững. Thu hẹp khoảng cách phát triển hai miền Đông - Tây của tỉnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý Nghệ An tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có sự tham dự của 448 đại biểu, đại diện cho hơn 193.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên

Trước đó, Báo cáo chính trị Đại hội khóa XIX do Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An - Thái Thanh Quý trình bày, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện.Kinh tế của Nghệ An phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới.

Tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao, bình quân đạt 7,20%. GRDP bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nêu rõ quyết tâm, ý chí, khát vọng vươn lên của đảng bộ Nghệ An.

Ngoài ra, một số chỉ tiêu đáng chú ý như: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng mạnh, đạt trên 4,65%; Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt: 1,2 tỷ USD; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 73,34%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%; QPAN được giữ vững, TTATXH được đảm bảo; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc QP-AN; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cùng 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển, 9 chương trình, đề án trọng điểm.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông