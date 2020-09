Thứ trưởng Bùi Văn Nam dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Dâng lẵng hoa tươi thắm và nén tâm hương lên Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ tấm lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Trước anh linh của Người, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn công tác nguyện tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An; Qua đó, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các kết quả công tác mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ đạo trong thời gian tới, Công an Nghệ An cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX sắp diễn ra và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo phương án, kế hoạch đã xây dựng.

Làm tốt công tác nắm chắc tình hình, không để bất ngờ, đột xuất trong mọi tình huống; Tiếp tục quan tâm, chăm lo và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đảm bảo công tác trực ban, trực chiến, chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định.

