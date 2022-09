Thót tim cảnh người phụ nữ bị rắn hổ mang trườn lên người khi đang ngủ

Đoạn clip về khoảnh khắc đáng sợ trên được Susanta Nanda, nhân viên của lực lượng kiểm lâm Ấn Độ, ghi lại và đăng tải trên trang Twitter cá nhân kèm dòng chia sẻ: "Nếu điều này xảy ra với bạn, bạn sẽ phản ứng như thế nào?".

Chủ nhân của đoạn clip cho biết người phụ nữ này đang ngủ trưa trên chiếc giường gỗ trong vườn nhà thì bất ngờ bị con rắn hổ mang trườn lên người. Con vật bành mang và thể hiện sự đe dọa, sẵn sàng tấn công người phụ nữ bất cứ lúc nào.

Lo sợ sẽ bị con rắn tấn công, người phụ nữ không dám dịch chuyển, chỉ nằm yên bất động và kêu cứu. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, chủ nhân của đoạn clip đã nhanh chóng chạy đến, nhưng lo sợ sẽ bị con rắn tấn công cả mình lẫn người phụ nữ nên chỉ đứng từ xa để quay đoạn clip mà không dám can thiệp. May mắn, con rắn cuối cùng cũng trườn đi mà không gây hại cho bất kỳ ai.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng "gây sốt", thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều cư dân mạng đồng tình với cách xử lý của người phụ nữ là nằm yên để chờ con rắn bỏ đi, thay vì hoảng sợ và bỏ chạy vì có thể bị con vật tấn công.

Con rắn trong đoạn clip được xác định là một cá thể rắn hổ mang Ấn Độ. Đây là một trong "tứ đại rắn độc" tại Ấn Độ, 4 loài rắn độc gây ra nhiều ca tử vong do rắn cắn nhất tại quốc gia này, bao gồm rắn hổ mang Ấn Độ, rắn cạp nia Ấn Độ, rắn lục Russell và rắn lục vảy cưa. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được vị trí xảy ra vụ việc.

