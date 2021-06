Thông tin về tài xế quê Đức Phổ được ghi nhận mắc Covid-19 ở Nghệ An

Ngày 23.6, bệnh nhân lái xe chở hàng đông lạnh từ Phổ Châu ra Móng Cái, Quảng Ninh để giao hàng. Cùng đi trên xe có con trai (sinh năm 1999). Trên đường đi, hai người có dừng xe ăn cơm tại Cầu Rác, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào lúc 13h chiều cùng ngày, và có tiếp xúc với chủ quán.



Đến 16h30, bệnh nhân đến cổng bệnh viện Minh An (Nghệ An), bệnh nhân vào xin làm test nhanh Covid -19 và được thông báo có kết quả dương tính 2 lần. Ngày 24.6, bệnh nhân có kết quả khẳng định mắc Covid-19 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân bình thường, không biểu hiện triệu chứng.



Ngay khi có công tin, ngành Y tế Quảng Ngãi đã thần tốc truy vết các F1, F2 liên quan tới ca bệnh này. Trước mắt đã truy vết được 18 F1, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Các F2 cũng đang được truy vết và khẩn trương lấy mẫu trong thời gian sớm nhất.