Thông tin bất ngờ về thủ phạm bắt cóc bé trai Bắc Ninh: người thân có tiền án buôn bán người, bản thân đã có con lớn

Chiều 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng đón con trai 2 tuổi là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) đi học về, sau đó đưa con ra công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hòa TP Bắc Ninh chơi. Do anh Hưng bận công việc nên phải sử dụng điện thoại, không quan sát được con. Ít phút sau, anh không nhìn thấy con đâu, vội tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy tung tích bé, đồng thời báo cáo với cơ quan Công an. Quá trình xác minh, cơ quan công an phát hiện cháu Gia Bảo đang ở cùng đối tượng Nguyễn Thị Thu. Cơ quan công an đã bắt giữ Thu và giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc.