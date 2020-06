Thời trang Canifa mập mờ nguồn gốc xuất xứ - Kỳ 1: Vì sao sản phẩm "giấu" nơi sản xuất?

Những năm gần đây, người tiêu dùng đã phải chứng kiến nhiều ông lớn trong lĩnh vực thời trang phải “ra đi” do dính đến gian dối trong hoạt động kinh doanh. Điển hình là Khải Silk - thương hiệu một thời từng là “tượng đài”, niềm tự hào của những chiếc khăn lụa “Made in Vietnam”. Thế nhưng khi scandal sử dụng hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam bị bại lộ đã gây rúng động dư luận, giáng một đòn mạnh vào niềm tin của người tiêu dùng cả nước. Cho đến nay, câu chuyện Khải Silk đã chìm vào lãng quên, không mấy ai còn nhắc tới nữa. Thế nhưng, câu chuyện về Khải Silk vẫn còn đó như một “tấm gương” răn đe các doanh nghiệp trong nước về sự trung thực.

Gần đây nhất, cái tên Seven AM lại được “ghi danh bảng vàng” khi mắc vào nghi án cắt mác Trung Quốc để dán nhãn Việt đè lên. Rất may là khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra thì chưa phát hiện có dấu hiệu mua hàng dệt may của nước ngoài về để gắn nhãn hiệu và ghi nhãn theo phản ánh. Tuy nhiên cơ quan chức năng cũng đã xử phạt các đơn vị vận hành thương hiệu này số tiền 170 triệu đồng.

Ở khía cạnh tài chính, số tiền 170 triệu đồng có thể là một khoản tiền không lớn với một doanh nghiệp, song lại khiến cho thương hiệu Seven AM gần như sụp đổ, khó mà vực lại được lòng tin từ phía khách hàng.

Hiện nay, khi việc gắn mác “Made in Vietnam” đang trở thành một nhu cầu cao của người tiêu dùng, đây cũng là niềm tự hào “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nhưng khi người dùng tôn vinh sản phẩm "sân nhà" thì không thể chấp nhận việc những doanh nghiệp lạm dụng sự tin yêu hay nấp trong "bóng râm" của sự tôn vinh đó để trục lợi.

Thời gian vừa qua, PL&DS nhận được nhiều phản ánh của nhiều khách hàng về những dấu hiệu sai phạm liên quan đến hệ thống cửa hàng thời trang Canifa trên địa bàn TP. Hà Nội. Cụ thể theo phản ánh thì rất nhiều sản phẩm thời trang được bày bán tại các cửa hàng của Canifa không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như nơi sản xuất.

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, PV đã tiến hành khảo sát tại nhiều cửa hàng Canifa trên địa bàn TP Hà Nội và phát hiện nhiều điểm đáng nghi vấn.

Cụ thể tại cửa hàng Canifa tại số 447 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Ghi nhận của PV, tại đây rất nhiều sản phẩm không thể hiện nơi sản xuất trên nhãn hàng hóa theo như quy định tại Nghị định 43/NĐ-CP năm 2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa.

Theo đó, thông tin về nơi sản xuất của sản phẩm đều được in dập trực tiếp trên sản phẩm “to, rõ ràng”.

Thông tin về nơi sản xuất được in dập trực tiếp trên sản phẩm (phần khung đỏ)

Tuy nhiên, lại có rất nhiều sản phẩm không được thể hiện nội dung bắt buộc này dù là trên sản phẩm hay trên nhãn hàng hóa đi kèm. Không chỉ dòng sản phẩm thời trang người lớn mà cả các dòng sản phẩm dành cho trẻ em, PV cũng ghi nhận sự khác biệt này. Như vậy, phản ánh của khách hàng là hoàn toàn có căn cứ.

Cả trên sản phẩm và trên nhãn hàng hóa của sản phẩm này đều không có phần nội dung về nguồn gốc, nơi sản xuất

Tiếp tục ghi nhận tại một cửa hàng Canifa khác tại số 181 Giảng Võ, quận Ba Đình. Đây là một trong những cửa hàng có quy mô lớn tại Hà Nội với lượng khách hàng rất đông. Tuy nhiên tình trạng tương tự cũng được PV ghi nhận. Vẫn rất nhiều dòng sản phẩm không được thể hiện nội dung liên quan đến nguồn gốc, nơi sản xuất.

Ngay cả dòng sản phẩm Canifa Kids cũng không có thông tin về nơi sản xuất

Nhân viên bán hàng cho biết tất cả sản phẩm đều là hàng Việt Nam do Cty sản xuất. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao nguồn gốc, nơi sản xuất lại không được thể hiện trên sản phẩm hay nhãn hàng hóa? Và nếu có thì tại sao lại có mặt hàng có, có mặt hàng không thể hiện? Khách hàng lấy căn cứ gì để biết những sản phẩm này đều là hàng Việt Nam? Khi mà ngay cả sản phẩm in mác Made in Vietnam nhưng lại không phải của Việt Nam? Có chăng, sẽ là dựa vào niềm tin?

Tại sao lại có sản phẩm được in nơi sản xuất, có sản phẩm lại không được thể hiện nội dung này?

Để đi tìm lời giải cho những câu hỏi trên, PV đã liên hệ với Cty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương là đơn vị sang lập và sở hữu thương hiệu Canifa theo địa chỉ được ghi tại website Canifa.com tại tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Tuy nhiên đến nay PV vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía Cty này.

Được biết, thương hiệu thời trang Canifa được ra đời từ năm 2001 với sứ mệnh "Mang đến niềm vui mặc mới mỗi ngày".

Hiện nay, Canifa được xem như một “gã khổng lồ” trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam với hơn 90 cửa hàng tại 36 tỉnh thành trải dài từ Bắc vào Nam. Trong đó, chỉ riêng tại TP Hà Nội đã có 30 cửa hàng.

Cửa hàng thời trang Canifa trên phố Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

PV đã gửi thông tin phản ánh đến Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin mà PL&DS phản ánh, Cục Quản lý Thị trường TP. Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh. Kết quả sẽ được PL&DS gửi đến bạn đọc trong bài viết tiếp theo.