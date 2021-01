Thời tiết xấu buộc huỷ và lùi giờ nhiều chuyến bay đến, đi từ Vinh

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Nhân dân

Tờ Pháp luật TP. HCM đưa tin, do thời tiết tại Vinh, Nghệ An diễn biến xấu (mưa phùn khiến tầm nhìn giảm) trong hai ngày hôm qua và hôm nay 7/1, các hãng hàng không đã hủy và điều chỉnh lịch khai thác hàng loạt chuyến bay đến/đi Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Theo báo Nhân dân, Vietnam Airlines đã hủy bốn chuyến bay gồm VN1690/VN1691 giữa Buôn Ma Thuột và Vinh; VN1530/VN1531 giữa Cam Ranh và Vinh. Ngoài ra, lùi giờ khai thác hai chuyến bay VN1717/VN1718 ngày 7/1 giữa Hà Nội và Vinh đến sau 18h cùng ngày; lùi giờ tám chuyến bay VN1260/VN1261, VN1262/VN1263, VN1264/VN1265, VN1266/VN1267 ngày 7/1 giữa TP Hồ Chí Minh và Vinh đến sau 18h35 phút cùng ngày.

Tượng tự, hãng hàng không Bamboo Airways cũng thông báo điều chỉnh lịch khai thác trong ngày 7/1. Theo đó, hãng này hủy bốn chuyến bay QH1152 hành trình TP.HCM - Vinh, QH2093 Vinh - Đà Lạt, QH2094 hành trình Đà Lạt - Vinh và QH1153 hành trình Vinh - TP.HCM.

Đại diện các hãng hàng không cho biết một số chuyến bay khác bị ảnh hưởng từ thời tiết xấu ở Vinh sẽ được hãng cập nhật trực tiếp đến hành khách của chuyến bay.

Đồng thời, các hãng hàng không cũng gửi lời xin lỗi đến hành khách do phải thay đổi kế hoạch khai thác do thời tiết xấu để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

