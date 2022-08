Thỏ mẹ điên cuồng tấn công rắn để giải cứu con non và cái kết

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một con rắn đang bò vào ổ và tấn công những con thỏ con. Phát hiện thấy kẻ thù, thỏ mẹ lập tức lao tới lôi con rắn ra ngoài. Sau đó nó vừa cắn vừa dùng chân đạp liên tiếp vào người đối thủ. Bị thỏ mẹ tấn công, con rắn liền trườn đi. Tuy nhiên, thỏ mẹ vẫn truy đuổi và tung ra đòn tấn công liên hoàn.

Có lúc thỏ mẹ dường như bị rắn cắn, nhưng rồi nó lại xuất hiện, lao tới cắn con rắn. Mỗi khi con rắn cố bò lên phía bức tường trong khu vườn, thỏ mẹ lôi nó trở lại và tấn công nó dữ dội. Sau cùng con rắn cũng bò ra được khỏi bãi cỏ và từ bỏ ý định săn mồi của mình.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức gây sốt. Nhiều người đã bày tỏ xúc động trước sự kiên cường của thỏ mẹ. Một số người gọi nó là "bà mẹ dũng cảm", trong khi những người khác quan tâm đến số phận những chú thỏ con. Được biết, có 2 trong 3 chú thỏ con đã chết trong cuộc tấn công của con rắn.

Theo David A. Steen, một chuyên gia nghiên cứu các loài rắn xác định, con vật trong đoạn clip là giống rắn ngô đen (Black Rat Snake), một loài rắn chuột có kích thước lớn nhất.

Rắn ngô rất nhút nhát, thường cố gắng tránh đối đầu. Thông thường, tư thế nằm của chúng bắt chước dáng vẻ của một cành cây rơi để tránh bị tấn công bất ngờ. Rắn trưởng thành hung dữ hơn rắn non.

Khi bị đe dọa, rắn ngô đen sẽ vẫy đuôi mô phỏng rắn đuôi chuông để hù dọa kẻ thù và sẵn sàng tấn công (cắn) đối thủ. Nếu gặp phải nguy hiểm, rắn Ngô Đen sẽ tiết ra mùi giống mùi xạ hương khiến đối thủ vì thế mà bỏ đi.

