Thiếu vốn, dự án Bệnh viện đầu tư hơn 400 tỷ “trễ hẹn” nhiều năm

Dự án Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vẫn đang xây dựng dở dang, "trễ hẹn" nhiều năm.

Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản Đồng ý nguyên tắc việc sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô 500 giường bệnh phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư cho nhân dân tại địa bàn tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ thống nhất quy mô và phần hỗ trợ của ngân hàng Trung ương đầu tư cho Dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

Theo đó, vào năm 2014, dự án Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (xã Nghi Liên - Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An) đã được triển khai với tổng mức đầu tư lên tới 430 tỉ đồng.

Có thể nói, việc triển khai dự án và việc nằm trong khuôn khổ Đề án 1816 của Bộ Y tế, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được biết đến là cơ sở điều trị ung thư cho khu vực Bắc Trung Bộ và được kết nối, triển khai, trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện K Trung ương.

Theo như kế hoạch thì cách đây 3 năm, Trung tâm đã phải đi vào hoạt động. Tuy nhiên, công trình phải để hoang phí, xây dựng dở dang chưa biết đến khi nào mới hoàn thiện vì thiếu kinh phí, không còn nguồn đầu tư đã khiến nhiều bệnh nhân xạ trị ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phải chịu cảnh lại đi ra Hà Nội để điều trị.

Bảng hiệu của Bệnh viện vẫn phơi sương nhiều năm nhưng công trình vẫn chưa hoàn thành và đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, việc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An quy mô 500 giường bệnh phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư cho nhân dân tại địa bàn tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ dự kiến đã đi vào hoạt động nhưng do thiếu vốn, dự án này vẫn còn dở dang, trễ hẹn nhiều năm so với kế hoạch. Vì vậy, trong thời gian này, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhiều đợt chuyển giao kỹ thuật đối với các gói như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị cũng như được đầu tư một số trang thiết bị y tế hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của bệnh nhân.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại Bệnh viện vẫn chưa thể triển khai được vì thiếu cơ sở hạ tầng vật chất. Do đó, nhiều bệnh nhân ung thư trên địa bàn Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung có chỉ định phải điều trị bằng xạ trị sẽ phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Hiện nay dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An không những tỉnh, mà cả Trung ương đang quan tâm. Tuy nhiên, nguồn trung hạn Trung ương không được nhiều, việc phân nguồn hạn chế nên tiến độ thực hiện dự án này còn chậm.

Hiện tỉnh đang đề xuất nguồn vốn trung hạn 2021 - 2025 để sớm bố trí vốn cho nhà thầu nhanh chóng hoàn thành tiến độ công trình dự án và sớm đưa bệnh viện vào hoạt động trong thời gian sớm nhất”.

Cùng chung quan điểm, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết thêm, do nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh còn hạn chế nên việc triển khai dự án còn chậm so với kế hoạch. Vì vậy, công trình vẫn chưa hoàn thành và đi vào hoạt động.

Theo nhà thầu thi công tại hạng mục xây lắp tại dự án này, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thiện được khoảng 90% khối lượng.

Trong 1 diễn biến liên quan, trước đó, Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ (có địa chỉ tại tầng 9, tòa nhà Diamond Flower, lô đất C1 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã công khai trúng Dự án Liên doanh liên kết lắp đặt máy gia tốc xạ trị và CT mô phỏng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thông qua hình thức chỉ định thầu.

Theo đó, tổng chi phí thực hiện Dự án là hơn 227 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là 10 năm.

Bên cạnh hoàn thành xây dựng công trình, thì, Dự án Liên doanh liên kết lắp đặt máy gia tốc xạ trị và CT mô phỏng tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân Bệnh viện Ung bướu Nghệ An góp phần phục vụ khám chữa bệnh, xạ trị cho nhân dân tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Nhưng, tất cả đang bị dở dang.