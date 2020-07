Vì sao tỉnh Nghệ An quá “ưu ái” chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền - Vinh Tân?

Những ngôi nhà được quy hoạch xây dựng trên hành lang bảo vệ sông Vinh

6 lần điều chỉnh quy hoạch trong 9 năm vẫn chậm tiến độ

Ngày 15/3/2005 UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 782 phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Cửa Tiền- Vinh Tân, chủ đầu tư Công ty cổ phần DANATOL, phía Bắc giáp kè sông Vinh, Nam giáp đường tàu, Đông giáp khu dân cư, Tây giáp khu dân cư và đường Phạm Hồng Thái, tổng diện tích 26,62 ha, trong đó đất quy hoạch dự án 22,15ha, đất hiện trạng dân cư đã có 4,47ha. Đây là Khu đô thị phía Nam thành phố Vinh.

Sau 7 tháng, đến ngày 3/10/2005 Sở Xây dựng Nghệ An có Văn bản số 1060 gửi UBND tỉnh xin điều chỉnh quy hoạch. Ngày 17/10/2005 (15 ngày sau khi Sở Xây dựng trình Văn bản số 1060) UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3584 do Phó chủ tịch Nguyễn Hồng Trường ký, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Cửa Tiền- Vinh Tân lần 1.

Bốn năm sau, ngày 13/4/2009 Sở Xây dựng Nghệ An có Văn bản số 493 do ông Giám đốc Sở ông Hà Văn Lê ký, gửi UBND tỉnh xin điều chỉnh quy hoạch. Ngày 27/4/2009 (sau khi Sở Xây dựng trình Văn số 493 được 14 ngày) UBND tỉnh có Quyết định số 1594 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần 2.

Hơn 1 năm sau, ngày 20/5/2010 Sở xây dựng lại có Văn bản số 765 gửi UBND tỉnh xin điều chỉnh quy hoạch lần thứ 3, do ông Hà Văn Lê ký. Sau 6 ngày, Sở xây dựng tỉnh Nghệ An trình Văn bản, ngày 26/5/2010 UBND tỉnh ra Quyết định số 2216 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Cửa Tiền- Vinh Tân lần thứ 3.

Các năm tiếp theo 2013, 2014 dự án liên tiếp lại có các đợt điều chỉnh quy hoạch lần thứ 4 và thứ 5. Quyết định lần thứ 5 số 310 tháng 1/2014 “chưa ráo mực” thì ngày 2/10/2014 Sở Xây dựng có Văn bản số 1938 do ông Hoàng Trọng Kim ký trình UBND tỉnh xin điều chỉnh quy hoạch Khu đất xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp khách sạn, văn phòng cho thuê thành khu đất xây dựng nhà ở thấp tầng (chia lô liền kề). Điều chỉnh quy hoạch cục bộ Khu đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo, sang nhà văn hóa.

Một ngày sau khi có văn bản, ngày 3/10/2014 ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 4924 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lần thứ 6. Vấn đề được nhiều người dân, cán bộ, đảng viên quan tâm, điều chỉnh qui hoạch lần này chủ đầu tư “ôm” trọn hành lang sông Vinh, để chia lô, bán nền. Ngày 31/8/2010, UBND tỉnh có Quyết định số 3867 phê duyệt quy hoạch phường Vinh Tân, thành phố Vinh, khu vực phía Nam sông Vinh đoạn từ cầu đường sắt Bắc- Nam đến cầu Cửa Tiền là đất cây xanh.

Những ngôi nhà được quy hoạch xây dựng trên hành lang bảo vệ sông Vinh

Quy hoạch khu dân cư ngay trên hành lang bảo vệ sông Vinh

Theo thông tin từ Phòng Quản lý đô thị TP Vinh thì năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản giao việc cho UBND thành phố Vinh sau khi chủ đầu tư Danatol xin điều chỉnh quy hoạch thì đơn vị đã đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ quy hoạch dịch vụ nhỏ ven sông này. Tuy nhiên, tháng 2/2010, dự án sau đó được UBND tỉnh điều chỉnh thành khu dịch vụ kết hợp nhà ở và thực hiện từ đó đến nay.

Theo một tài liệu của PLVN, tại thời điểm phê duyệt quy hoạch dự án theo quyết định số 782 ngày 15/3/2005 thì theo quy định tại khoản 2, điều 25, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/04/2001 “trong phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi việc sử dụng đất phải đảm bảo không gây cản trở cho việc vận hành và đảm bảo an toàn công trinh; phải có đường đi lại để quan trắc, theo dõi, quản lý và có mặt bằng để duy tu, sửa chữa và xử lý công trình xảy ra sự cố”.

Hiện nay, Kênh có lưu lượng dòng chảy lớn hơn 103/s nên theo mục a, khoản 4, Điều 40 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 phạm vi bảo vệ công trình sông Vinh là 03m đến 05m, tính từ chân mái ngoài trở ra. Quy hoạch Khu đô thị Nam Cửa Tiền được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt có một phần diện tích nằm trong phạm vi bảo vệ công trình sông Vinh.

Tuy nhiên, trong quá trình phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch dự án thì Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi chưa nhận được văn bản đề nghị góp ý của Sở Xây dựng về phần diện tích đất nằm trong phạm vi bảo vệ công trình sông Vinh.

UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch cho nhà đầu tư, lấy đất trồng cây xanh đã quy hoạch của phường Vinh Tân, nhưng không có quyết định thu hồi, không thông báo cho địa phương biết. Chính vì vậy người dân thành phố Vinh không đồng tình và bất bình.

Qua 6 lần được UBND tỉnh Nghệ An “ưu ái” phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Cửa Tiền – Vinh Tân, so với Quyết định 782 lần đầu năm 2005 diện tích đất ở từ 5,7 ha tăng lên 10,47 ha, diện tích xây dựng các công trình sản xuất kinh doanh từ 8,6 ha giảm xuống còn 1,25 ha, diện tích sử dụng vào mục đích công cộng từ 12,85 ha xuồng còn 10,43 ha. Tiến độ thực hiện dự án hoàn thành vào tháng 2/2018, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trước những thông tin phản ánh về những bất cập tại dự án nói trên, phóng viên đã đến văn phòng chủ đầu tư dự án đăng ký làm việc, nhưng đã hơn 2 tháng trôi qua vẫn không thấy hồi âm. Còn dư luận lại băn khoăn, dự án được UBND tỉnh quan tâm, “ưu ái” nhất so với các dự án xây dựng khu đô thị, chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhưng tiến độ vô cùng chậm, đến nay đã 15 năm nhưng chưa hoàn thành. Còn khu đất nằm ngay trên hành lang bảo vệ sông Vinh lại “mọc” lên 32 thửa đất đã được xây dựng thành những ngôi nhà nguy nga, kiên cố và được cấp Sổ đỏ.

Sông Vinh có chiều dài 5,71km, chiều rộng lòng sông là B=18m, cao trình đáy sông là -2m, là kênh dẫn tạo nguồn cho một số trạm bơm tưới địa phương như xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên), phường Vinh Tân (TP Vinh)… vào mùa mưa kênh có nhiệm vụ dẫn tiêu cho hệ thống qua cống Bến Thủy, kênh do Cty TNHH MTV Thủy Lợi Nam Nghệ An quản lý và khai thác.

Tại Điều 48 Luật Thủy lợi số 08/2017/ QH14 ngày 19/6/2017 về việc xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có nêu: 1. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi không ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi được tiếp tục sử dựng nhưng không được mở rộng quy mô hoặc thay đổi kết cấu. 2. Công trình hiện có trong phạm vi công trình thủy lợi ảnh hưởng đến an toàn năng lực phục vụ của công trình thủy lợi phải thực hiện các giải pháp khắc phục, trường hợp không thể khắc phục phải dỡ bỏ hoặc di dời.

Tác giả: S.nguyễn - H.Hưng

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam