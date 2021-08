Thiên An cầu cứu vì "fan của Jack dọa nạt"

Sau khi công khai chuyện đã có con với Jack, Thiên An và con gái trở thành đối tượng tấn công của những người được cho là fan của ca sĩ này. Mới đây, một tài khoản Facebook cho biết "Fandom Đom Đóm đã tụ họp, kêu gọi ủng hộ tiền để nhờ người "yểm bùa" con gái của Thiên An". Theo chia sẻ của tài khoản này, số tiền quyên góp lên đến 500 triệu đồng dùng để "thuê người yểm bùa" con gái cô. Nhóm đối tượng này cũng khẳng định nếu muốn đứa trẻ bình an, Thiên An phải xóa bài viết "bóc phốt" Jack trong vòng 24 giờ và xin lỗi nam ca sĩ.

Thiên An kêu cứu vì bị nhóm đối tượng quá khích tấn công

Trước những lời dọa nạt, Thiên An lên tiếng cầu cứu. Đồng thời, cô cũng nhận hết lỗi lầm, mong những kẻ quá khích đừng làm hại con gái cô khiến đời tư của Jack thêm ồn ào.

"Mọi người ơi... là mọi người yêu cầu em lên tiếng. Mọi người làm vậy có ác với mẹ con em không? Mọi người chỉ trích mình đi, mình thay con nhận hết lỗi lầm. Tha cho bé được không? Mọi người giúp em tìm người đăng bài đe dọa được không? Mẹ con em đơn thân độc mã nên không làm gì được ạ" - Thiên An chia sẻ.

Khán giả kêu gọi Jack cần phải xử lý tình huống này nhưng phía Jack tiếp tục giữ im lặng

Nhiều bình luận cho rằng đây không phải sự thật, tất cả đều là do Thiên An tự bịa ra để được nổi tiếng theo Jack. Du vậy, sự bênh vực của nhiều Đom Đóm kiến cộng đồng mạng cảm thấy ngán ngẩm với những đòi hỏi hết sức vô lý như "đi xét nghiệm ADN rồi tôi tin", "tại sao bố họ Trịnh mà con lại họ Trần"... Một vài ý kiến khác cũng cho rằng ngay cả bệnh viện nơi Thiên An đã sinh em bé cũng do cô tự nghĩ ra..

Dưới phần bình luận, bạn bè Thiên An yêu cầu Jack đứng ra ngăn chặn hành vi xấu nêu trên, bởi nếu không còn tình cảm với Thiên An thì bé Sol vẫn là con gái của anh. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn giữ im lặng giữa sóng gió đời tư.

Trước đó, hôm 7-8, Jack bị cô gái tên T.V tố " bắt cá" nhiều tay. T.V nhận mình có quan hệ tình cảm với Jack, được anh hứa hẹn đủ điều về tương lai. Tuy nhiên, cô "sụp đổ" khi tình cờ phát hiện Jack đã có con với "tình tin đồn" Thiên An. Sau khi liên hệ với Thiên An, T.V còn biết thêm Jack có tình cảm với một cô gái khác tên Q.

Cư dân mạng chia sẻ về độ tuổi trung bình của fan Jack

Ngoài một nhóm đối tượng quá khích đe dọa cuộc sống Thiên An và con gái thì câu chuyện của cô đang nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Đã có cả những lời kêu gọi "phong sát" (cấm sóng) Jack và tẩy chay một chương trình mà Jack là một trong những người tham gia.

