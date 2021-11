Thấy bà chủ bán cá đang ngủ trưa, nam thanh niên âm thầm lẻn vào rồi làm ra hành động xấu xí này

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện một đoạn video ghi cảnh “hành nghề” của một đạo chích. Đoạn video cho thấy, một nam thanh niên ăn mặc khá lịch sự, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mít dừng xe máy trước một quầy bán hải sản.

Ban đầu, anh ta đứng nhìn quầy hàng như đang chọn đồ để mua. Đứng mãi mà không thấy bà chủ đâu, nam thanh niên liền tiến tới sát cửa, lịch sự tháo giày ra đứng ngó nghiêng xung quanh một hồi như đang tìm chủ quán.

Nam thanh niên đứng ngó nghiêng xung quanh.

Sau đó, nhân lúc không ai để ý, anh ta liền đi thẳng vào trong, cuối xuống lấy 2 chiếc điện thoại đút thẳng vào túi quần mình. Không chỉ vậy, hắn ta còn “tiện tay” lấy luôn xô đựng tiền rồi vội vã đi ra ngoài, không quên đi giày trước khi lên xe bỏ trốn.

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi trộm cắp của nam thanh niên đã bị camera an ninh tại quán ghi lại.

Nam thanh niên "tiện tay" lấy xô đựng tiền sau khi "cầm nhầm" 2 chiếc điện thoại của cửa hàng bán cá.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ trộm cắp này xảy ra vào lúc 14h chiều 15/11 tại cửa hàng buôn bán cá ở hẻm 264 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ cửa hàng bán cá bị trộm đột nhập là anh N.M.Q. (sinh năm 1991). Anh cho biết, vào lúc xảy ra vụ việc, vợ anh mệt nên đã ngủ thiếp đi, nhưng vừa chợp mắt đã bị kẻ gian đột nhập. Đối tượng đã lấy đi 2 chiếc điện thoại và số tiền bán cá trong ngày hôm đó.

Tuy nhiên, do 2 chiếc điện thoại và số tiền bị mất không đáng giá nhiều nên anh không trình báo lên cơ quan chức năng, chỉ đăng tải clip lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn