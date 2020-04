'Thất nghiệp', Quế Ngọc Hải cùng vợ bán hàng online

Nghỉ dịch là lúc các chàng cầu thủ dành hết quỹ thời gian bên cạnh gia đình và phụ giúp các công việc nhà. Quế Ngọc Hải vô cùng đảm đang khi chăm sóc cô công chúa nhỏ để vợ có thời gian làm việc.

Ngoài ra, anh chàng còn được Thùy Pương nhờ vả làm KOL cho việc bán hàng online, với độ nổi tiếng của chồng thì chắc chắn doanh thu của cô nàng sẽ tăng nhanh chóng hơn bình thường.

Quế Ngọc Hải làm mẫu kinh doanh online cho vợ.

Người đẹp còn tiết lộ phải xin mãi anh chàng cầu thủ mới chịu quay một đoạn nhỏ để quảng cáo cho cô, còn phải “hối lộ” thêm vài sản phẩm nữa. Sau mùa dịch này, có lẽ Quế Ngọc Hải sẽ có thêm công việc tay trái đó là “gương mặt thương hiệu riêng” cho việc kinh doanh của vợ.

Ngoài ra, chàng cầu thủ xứ Nghệ còn khiến fans vô cùng ngưỡng mộ khi chăm sóc con gái rất tận tình qua những hình ảnh được Thùy Pương đăng tải trên trang cá nhân. Có lẽ vì thế mà cô bé Sunny rất “bám” bố, đến nỗi có lần người đẹp than rằng mình là “phận đẻ thuê“. Anh chàng còn thường xuyên tranh thủ dành thời gian tập luyện sức khỏe cùng vợ và con trong mùa nghỉ dịch.

Quế Ngọc Hải dành thời gian bên vợ và con gái. Ảnh: chụp màn hình

Gia đình nhỏ của Quế Ngọc Hải luôn nhận được rất nhiều tình cảm của NHM, chuyện tình giữa chàng cầu thủ và hotgirl Nghệ An hầu như chưa hề xảy ra scandal nào và luôn hạnh phúc sau bao năm là vợ chồng.

