Người phụ nữ bán rau gào khóc khi bị phường thu hàng: "Cô ơi đừng lấy của cháu, nhà cháu không có tiền"

Hạ Long - tiếng gào khóc xé lòng của người bán rau bị phường thu hàng hóa

Ngày 19/4, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) tiến hành thu giữ hàng hóa của một người phụ nữ bán rong rau củ quả.

Đầu clip là cảnh người phụ nữ bán hàng rong gào khóc van xin: "cô ơi tha cho cháu đi, con cháu thì bé, không có tiền, cô đừng lấy của cháu nữa". Tuy nhiên, vị cán bộ phường không đồng ý và nói: "đã bảo là không được bán ở đây", rồi yêu cầu người phụ nữ bán hàng rong về phường xử lý.

Lúc này người bán rau không ngừng gào khóc, "xin đừng lấy của cháu" thì vị cán bộ nữ quát to "con này mày có bị điên không, thu giữ đưa hết về phường… không nói nhiều nữa".

Theo chỉ đạo của cán bộ phường, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành thu rau củ quả của người bán rong chở trên chiếc xe máy cũ nát đổ nghiêng trên đường.

Do lo sợ bị thu hết hàng, người bán rau bị kích động nên chị đã cầm một con dao. Ngay lập tức chị bị lực lượng chức năng khống chế, tiếng gào khóc càng lớn hơn "em không bán nữa em đi về rồi". Một số người dân thấy to tiếng nên đi ra xem thì vị cán bộ nữ này yêu cầu tất cả về nhà.

Vị cán bộ phường cho rằng, chị bán hàng rong "cố tình cầm dao để chém lại lực lượng". Mặc dù hành vi chưa rõ ràng. Nữ cán bộ phường nói và chỉ đạo "công an khóa tay nó lại, chống đối người thi hành công vụ". Lúc này chị bán hàng rong vẫn gào khóc, vùng vẫy trong bất lực.

Sau khi bị đưa lên thùng xe ô tô, chị bị ngã úp mặt xuống đống rau củ quả. Trên thùng xe, tiếng người bán rau nhỏ dần, chỉ còn tiếng khóc âm ỉ. Cuối cùng chị bị đưa về phường cùng "tang vật" là con dao và chiếc xe máy chở hàng.

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi clip được đăng tải đã thu hút hàng nghìn bình luận. Trong đó, nhiều người cho rằng phường Bãi Cháy làm việc cứng nhắc, bởi những người đi bán hàng rong đều có hoàn cảnh khó khăn. Hơn nữa, người bán hàng cũng đã van xin "nhà không còn tiền" rồi. Trong tình huống này chỉ nên nhắc nhở để người dân rút kinh nghiệm.

Sau khi xem đoạn clip trên, Tiến sĩ, Luật sư Trần Đình Triển, bày tỏ thái độ hết sức bất bình trước sự việc. Ông Triển cho rằng, người bán rau không vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng về phòng chống Covid-19, vì: Chỉ thị của Thủ tướng không cấm các cửa hàng, siêu thị, chợ, phương tiện vận tải,... phục vụ mua bán thuốc men, lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Theo ông Triển, người bán hàng có thể vi phạm Luật Giao thông đường bộ (mua bán hàng hoá trên đường hoặc trên hè phố mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền). "Tuy nhiên, hoàn cảnh đặc biệt cần có biện pháp giải quyết tương ứng. Trong bối cảnh giãn cách xã hội, người tham gia giao thông ít, vậy thì chị bán rau đi lại trên đường bán rau phục vụ cho các hộ gia đình không phải đi ra chợ mua - cái sai trong hoàn cảnh này có thể châm chước được", Luật sư Triển nêu quan điểm.

PV cũng đã tìm cách liên hệ với người có trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi được cho là xảy ra sự việc, nhưng chưa được hồi âm. PNVN sẽ tiếp tục thông tin.

