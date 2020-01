Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam – Lào

Tiếp các đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa, cùng đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang.

Đoàn công tác các tỉnh: Hủa Phăn, Xay Sổm Bun, Khăm Muộn, CHDCND Lào thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Là các tỉnh có mối quan hệ thân tình với Nghệ An, sang thăm và chúc Tết, đại diện các đoàn vui mừng chia sẻ về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của địa phương. Trong sự phát triển đó, các tỉnh của nước bạn ghi nhận sự ủng hộ của Nghệ An trong hợp tác phát triển.

Đối với các tỉnh có chung đường biên giới với Nghệ An, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã thường xuyên phối hợp với nhau để bảo vệ an ninh biên giới, cột mốc.

Đại diện các đoàn công tác chia sẻ thông tin với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp Tết cổ truyền 2020, đoàn công tác các tỉnh của CHDCND Lào đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, chúc tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nghệ An và các tỉnh bạn ngày càng thắt chặt toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu cảm ơn.

Cảm ơn những tình cảm chân thành từ phía chính quyền và nhân dân các tỉnh bạn dành cho Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa gửi lời thăm hỏi và chúc mừng những thành công mà tỉnh Hủa Phăn, Xay Sổm Bun, Khăm Muộn đạt được trong thời gian qua; Đồng thời thông báo một số kết quả Nghệ An đạt được trong năm 2019. Trong đó, chính trị ổn định, kinh tế xã hội có nhiều bước phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Đại diện các đoàn chúc Tết tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp này Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa cũng chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch tỉnh Nghệ An đến Bí thư, Tỉnh trưởng các tỉnh bạn, đồng thời mong muốn mối quan hệ giữa Nghệ An và các tỉnh bạn sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị anh em Việt - Lào.