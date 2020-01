Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và làm việc tại Nghệ An

Tiếp và làm việc có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tự lệnh Quân khu IV; các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương.

Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai hoàn tất các nhiệm vụ, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu đến tận các địa phương, đơn vị trực thuộc, các đồn biên phòng; Phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng: quân đội, biên phòng, công an để xử lý các vụ việc có thể xảy ra ở cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, tham gia làm tốt công tác an sinh xã hội, tặng quà quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã chuẩn bị đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước để cán bộ, chiến sỹ vui Tết đón Xuân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn báo cáo đoàn công tác Bộ Quốc phòng.

Báo cáo với đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cho biết: cùng với công tác chuẩn bị vui Tết đón Xuân tại các địa bàn, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An cũng sẽ hết sức chăm lo, tạo điều kiện, hỗ trợ để lực lượng vũ trang hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng giao phó, nhất là đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết cổ truyền sắp tới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi làm việc.

Vui mừng trước những thành tựu mà tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2019, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương nêu rõ: Năm 2020 là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, Đại hội Đảng các cấp... Nghệ An là tỉnh có vị trí chiến lược trên địa bàn Quân khu IV, việc giữ vững an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ đảm bảo cho việc ổn định của Bắc Trung Bộ. Các lực lượng phải đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, có đối sách phù hợp. Cán bộ chiến sỹ LLVT phải làm tốt công tác dân vận, dựa vào dân để giữ vững sự ổn định tại các địa bàn. Chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để đảm bảo sự thành công của Đại hội Đảng các cấp; xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phải chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình quân nhân khó khăn đón Tết.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà chúc Tết các đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương chúc Đảng bộ, nhân dân và LLVT tỉnh Nghệ An đón xuân mới Canh Tý 2020 nhiều thắng lợi mới.