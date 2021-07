Thanh niên "nhọ" nhất năm: Ngồi hóng gió trước cửa nhà cũng bị xe máy tông trúng

Hình ảnh ghi lại được từ camera sáng ngày 3/7 cho thấy một nam thanh niên đang ngồi hóng mát trước nhà thì phát hiện một chiếc xe máy đang lao về phía mình.

Vì khoảnh khắc diễn ra quá bất ngờ nên nam thanh niên không kịp bỏ chạy. Hậu quả, chiếc xe máy tông trúng vào vị trí nam thanh niên này đang ngồi. May mắn sự cố không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Sau cú va chạm, nam thanh niên này thất thần ngồi dậy và có lẽ đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì ập đến.

Clip: Thanh niên ngồi hóng gió trước nhà bị xe máy tông trúng

Nhiều cư dân mạng bày tỏ cảm xúc trước màn "vít ga" của "racing boy" trong clip. Một số cho rằng thanh niên ngồi hóng gió đã quá may mắn khi không hề hấn gì sau cú va chạm mạnh. Số khác bình luận rằng người điều khiển xe máy nên học cách làm chủ tốc độ phương tiện hơn thay vì cứ thế "vít ga mà đi" như trong clip.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc