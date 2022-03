Thanh niên đầu trần đánh võng trước đầu xe tải, "tai họa" ập đến chỉ sau vài giây

Mới đây, mạng xã hội đăng tải vụ tai nạn giao thông được camera an ninh ghi lại khiến nhiều người tranh cãi. Cụ thể, trên đoạn đường 2 chiều, một ô tô con màu đen dừng đỗ tại chiều ngược lại. Để tránh chiếc ô tô này, xe khách lấn sang giữa đường, di chuyển với tốc độ rất chậm.

Chiếc xe tải đi từ phía sau tiếp tục tránh xe khách nên đã lấn hẳn sang phần đường còn lại. Đúng lúc này, một thanh niên đầu trần điều khiển xe máy đi tới lạng lách, đánh võng. Tuy nhiên, do không làm chủ được tay lái, anh này ngã nhào xuống đường và bị xe tải cán trúng người, nằm bất động.'

Clip thanh niên đánh võng trước đầu xe tải

Theo dõi camera, cư dân mạng cho rằng tất cả các phương tiện tham gia giao thông tại thời điểm xảy ra tai nạn đều có lỗi. Nhưng nam thanh niên kia hoàn toàn có thể quan sát được tình huống. Nếu anh ta đội mũ bảo hiểm, chấp hành đúng luật giao thông, giảm tốc độ đợi các xe đi qua thì đã không xảy ra sự cố đáng tiếc.

