Thanh Hoá hỗ trợ nhân dân Nghệ An 500 triệu đồng khắc phục lũ lụt

Thanh Hoá hỗ trợ Nghệ An 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Chiều 7/10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã đến trao kinh phí hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 2, bão số 3 và hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu những trận mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng; đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, thị xã Hoàng Mai,… chịu thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình của Nhà nước.

Đến nay, đã có 8 người chết, hơn 8.000 ngôi nhà bị ngập; 1.300 hộ phải di dời; 40 nhà bị thiệt hại trên 70%; 158 nhà bị tốc mái hư hỏng nặng; 292 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 66 xóm, bản bị cô lập; gần 4.000 hộ bị chia cắt... Nỗi đau mất đi người thân, sự khốn khó của hàng ngàn gia đình phải lâm vào cảnh sống tạm bợ, đói rét do tài sản nhà cửa bị sụp đổ cuốn trôi và ngập nước.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hỗ trợ 500 triệu đồng để chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; đồng thời gửi tặng nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt 200 chăn bông.

Nhằm chia sẻ, động viên với những khó khăn của đồng bào nơi tâm lũ, người dân Thanh Hoá cũng đã gói hơn 2.000 chiếc bánh chưng, 350 thùng nước uống, hơn 300 phần quà, quần áo và gần 50 triệu đồng tiền mặt gửi trao nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Một số hình ảnh bà con Thanh Hoá gói bánh chưng gửi đồng bào Kỳ Sơn.

Tác giả: Nguyễn Thuỳ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn