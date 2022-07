Tàu biển gãy đôi ngoài khơi Hong Kong, 27 người mất tích

Tàu kỹ thuật Fujing 001 đã bị gẫy làm đôi do ảnh hưởng của bão Chaba (Ảnh: Reuters).

Chính quyền đặc khu kinh tế Hong Kong, Trung Quốc cho biết tàu kỹ thuật Fujing 001 mang quốc tịch Trung Quốc đã gặp nạn tại vùng biển ngoài khơi Hong Kong, cách bờ biển của đặc khu kinh tế này khoảng 300km về hướng Tây Nam. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc này được xác định là do ảnh hưởng của bão Chaba.

Theo lực lượng cứu hộ, con tàu đã gặp nạn vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương tại một vùng biển gần với tâm bão Chaba. Tại thời điểm gặp nạn, tàu kỹ thuật Fujing 001 đã phải đối mặt với những con sóng cao đến 10m và vận tốc gió đạt trên 140km/h.

Tàu biển gãy đôi do ảnh hưởng của bão Chaba ở ngoài khơi bờ biển Hong Kong.

Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng cứu hộ Hong Kong đã lập tức cử các máy bay cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Một đoạn video do chính quyền Hong Kong công bố cho thấy các trực thăng cứu hộ đã cứu được một số thủy thủ. Ở bên dưới, con tàu xấu số đã bị gẫy làm đôi và đang dần chìm xuống nước.

Theo những nạn nhân được cứu sống, nhiều thủy thủ đã bị sóng lớn cuốn đi trước khi lực lượng cứu hộ có mặt. Nhà chức trách cho biết 27 thủy thủ hiện vẫn mất tích.

Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn hiện đang được khẩn trương tiến hành. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nỗ lực cứu hộ của nhà chức trách Hong Kong.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí