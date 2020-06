TAND huyện Tương Dương thông báo tìm người vắng mặt nơi cư trú

Theo thông báo từ Tòa án nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An do Thẩm phán Trần Văn Lam ký ngày 3/6, đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 21/2019/TLST-DS ngày 25/12/2019 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, giữa: Nguyên đơn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam và bị đơn bà Phan Thị Hiền, ông Đào Ngọc Quân.

Tòa án nhân dân huyện Tương Dương, Nghệ An. (Ảnh: Dân Việt)

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã thực hiện các phương thức cấp, tống đạt các văn bản tố tụng theo quy định pháp luật cho bị đơn là bà Phan Thị Hiền (SN 1984) và ông Đào Ngọc Quân (SN 1979), cùng có nơi cư trú cuối cùng tại: Bản Sơn Hà, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An nhưng bà Hiền và ông Quân vắng mặt không có lý do.

Nay thông báo cho bà Phan Thị Hiền và ông Đào Ngọc Quân đến Tòa án nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An (Khối Hòa Tây, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) để giải quyết vụ án dân sự nêu trên theo yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam.

Nếu bà Hiền, ông Quân vẫn vắng mặt thì Tòa án nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An tiến hành giải quyết vụ án theo quy định pháp luật./.

