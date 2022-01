Tạm giữ sư trụ trì và 3 đối tượng liên quan đến việc cưa hạ thông trước cửa chùa

Chiều 8-1, tin từ Công an xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà ( tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện tạm giữ 4 người liên quan đến việc chặt hạ nhiều cây thông trước cửa chùa Chân Tiên gồm: Ông Đậu Văn T. (SN 1974, trụ trì chùa Chân Tiên), Lường Văn H. (SN 1995), Ngô Văn C. (SN 1973) và Lê Văn D. (SN 1971, cùng ngự tại tỉnh Nghệ An).

Hàng chục cây thông bị đốn hạ không thương tiếc.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều 7-1, hàng trăm người dân xã Thịnh Lộc bức xúc kéo đến cửa chùa Chân Tiên (đóng tại xã Thịnh Lộc) sau khi phát hiện một nhóm người đang đốn hạ nhiều cây thông. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường và phát hiện có nhiều cây thông đường kính từ 26-30 cm bị đốn hạ.

Nhóm người nói trên khai nhận, được ông T. trụ trì chùa Chân Tiên thuê đến cưa hạ cây thông trước cửa chùa. Trong lúc đang tiến hành cưa cây thì bị người dân phát hiện và trình báo cho cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động