Tài xế xe tải "dìu" xe máy không đèn suốt 10km: Hành động theo cảm xúc vì nhớ đến mẹ

"10km tuy không gần cũng không xa nhưng tôi đã làm hết khả năng vì tới điểm trả hàng. Đoạn đường còn lại, anh em có đi thấy cô chạy thì nhín chút thời gian giúp cô nha. Tội cô, ban đêm khuya lắc xe không có đèn, gặp thêm đường QL62 ra Tân An, Long An quá xấu, cô mém té mấy lần. Nhìn mà chạnh lòng.

Và cũng xin thứ lỗi với mấy anh em chạy ngược chiều lúc đó vì lo giữ khoảng cách giữa tôi và cô nên có đôi lần tôi pha lên nhưng quên tắt. Mong anh em bỏ qua cho ạ".

Đó là tâm sự của một tài xế xe tải tên Tuấn Anh (quê Tây Ninh) đang được dân mạng chia sẻ trên khắp các diễn đàn về xe, giao thông.

Cụ thể, anh đã "dìu" chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển trên đoạn đường xấu ở Long An trong quãng đường khoảng 10km khi nhận ra phương tiện này hỏng đèn.

Bác tài "dìu" xe máy không đèn trên đoạn đường xấu

Liên hệ với bác tài này, anh cho biết: "Tôi làm nghề này được 5 năm rồi. Còn chuyện quyết định bật đèn ưu tiên dìu xe cho xe máy là theo cảm xúc. Sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 đêm qua, khi thấy cô chạy xe mấy lần suýt ngã nên rất thương và nghĩ ngay đến hình ảnh những người chị, người mẹ của mình.

Nếu họ gặp sự cố khi đi bên ngoài mà được giúp đỡ tôi cũng rất cảm động Đoạn đường này khá xấu nên mong các bác giảm tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt nên kiểm tra xe thường xuyên khi lưu thông trên đường.".

Không chỉ có hành động đẹp, nhiều người còn tán dương ý thức lái xe của tài xế khi xin lỗi các anh em tài xế vì có đôi lần bật đèn pha để giữ với khoảng cách với xe máy nhưng quên tắt.

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Nhịp sống Việt