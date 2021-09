Tài xế nhầm chân ga khiến xe sang Mercedes lao xuống sông

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một trạm rửa xe ở New Jersey, Mỹ và đã được camera giám sát ghi lại.

Cụ thể, một chiếc SUV màu trắng hiệu Mercedes đang di chuyển ra khỏi trạn rửa xe. Lúc này, một nhân viên ra hiệu cho tài xế rẽ sang trái thì chiếc xe lại đột nhiên tăng tốc rồi lao thẳng xuống sông.

Sau vài giây sững sờ, một số người đứng trên bờ tỏ ra hoảng hốt, lập tức chạy xem xét tình hình. Được biết, tài xế và một người phụ nữ đi cùng đã kịp thoát ra ngoài và được đưa lên bờ.

Tài xế không hề hấn gì nhưng người phụ nữ bị thương nhẹ và đã được đưa tới trung tâm y tế. Khoảng hơn 1 tiếng sau, chiếc ô tô được cẩu lên bờ nhưng không rõ thiệt hại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn