Tài xế lùi ô tô "ủi" quán tạp hóa, một em bé đang ngồi ăn bị nuốt trọn dưới gầm

Camera an ninh ghi lại sự cố tại một quán tạp hóa được chú ý trên các diễn đàn giao thông. Theo đó, khi quán tạp hóa đang tấp nập người ra vào, một nữ tài xế điều khiển chiếc xe ô tô 7 chỗ màu trắng bất ngờ lùi xe, tông sập vào quán.

Hiện trường khi đó có 3 người, gồm chủ quán, một người phụ nữ đang đứng mua hàng và một cậu bé đang ngồi ăn. Vài giây tiếp theo cậu bé và người phụ nữ liền đứng dậy, đi ra cửa. Trong khoảnh khắc đó, cả 2 đều bị cuốn gọn vào dưới gầm chiếc xe đi lùi. Đồ đạc, hàng hóa tại quán bị húc đổ, cảnh tượng tan hoang.

Không rõ tình trạng 3 nạn nhân sau sự cố nói trên ra sao. Tuy nhiên pha lùi xe nguy hiểm của nữ tài xế đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn.

